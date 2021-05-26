PODCAST排名大洗牌！「三本柱」百靈果急贊助兒童節目《從前從前》

▲疫情期間Podcast節目排行大洗牌，兒童類強勢輾壓。（圖／翻攝Apple Podcast）

記者劉亭／綜合報導

台灣本土疫情爆發之後，各級學校全面停課，家長們被迫開始長期的居家教室，不但造成許多平板、筆電被搶購一空，連PODCAST節目排行榜也大洗牌，兒童節目排行火速竄升。

原本長期霸佔排行榜前幾名的PODCAST節目包含謝孟恭所主持的財經節目「股癌」、凱莉與Ken所主持的雙語國際新聞「百靈果NEWS」、由李毅誠、張家倫主持的幹話聊天節目「台灣通勤第一品牌」，都相當受到粉絲歡迎，三節目因此被稱為三本柱。

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▲「百靈果」下贊助給「從前從前」。（圖／翻攝Apple podcast，下同）

但在開始停課之後，兒童類節目很快強勢輾壓，童話阿姨主持的「從前從前」佔據了第二名位置，網紅華爸鳥媽「媽爹講故事」也登上第三名，另外「聽故學英文」也進入前5名，「百靈果」甚至被因此擠壓至10名之外。

「從前從前」5月23日更新的節目中赫然發現，百靈果直接下廣告到最新一集，化競爭對手為盟友，希望可以擴大客群，讓更多聽眾回流，把節目推回原本的地位，此舉也引來播客界廣泛討論。而在贊助之後，原本排名於14名，已回升至第9名。

▲「百靈果」回到排行榜前10。（圖／翻攝Apple podcast，下同）

根據託管平台「Firstory」資料，從宣布停課當周排行榜，就可以看出了爸媽的焦慮，故事類節目不但佔據了第二名到第四名，而且在前100名節目中，兒童類節目就佔了20檔，甚至連一年沒更新的「Dada 阿姨說故事」都上升至22名。

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