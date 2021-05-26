個人徵信報告填「專業做雞十年」　陸金融機構遭停業整改

▲大陸晉商消費金融公司在客戶徵信工作欄位填上「專業做雞十年」惹議。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

江蘇南通一名房姓女士在查詢個人徵信時發現，其徵信報告的工作單位一欄，竟被寫上了「專業做雞十年」，讓她憤恨難平。消息傳開後，經人民銀行南通中心支行協調，涉嫌使用侮辱字眼的晉商消費金融股份有限公司已刪除該徵信報告，晉商消費金融也被通知暫停徵信業務，進行內部整改。

▲涉事的晉商消費金融公司已被責成進行內部整改。（圖／CFP）

《中國青年報》報導，個人徵信報告內容涵蓋豐富，包括基本信息、信貸記錄、非金融負債信息、公共信息、查詢記錄等。它直觀反映了個人基本的信用狀況，被形象地稱為「信用檔案」，是人們開展社會經濟活動的「通行證」。如果個人缺乏良好信用記錄，存在「污點」，那麼「一處失信，處處受限」，大到住房貸款，小到辦理一張信用卡，均會受到負面影響。

直至目前為止，雖仍不清楚為何晉商消費金融會在個人徵信報告上使用侮辱字眼，不過，房女士和該公司之間仍存在借貸關係。房女士向其借貸16.2萬元（人民幣，下同），受疫情影響，經雙方溝通後，延至2020年底繼續還款，至今仍須還款7萬元左右。

據傳，晉商消費金融曾「踩雷」租房、汽車和旅遊分期，面臨多起涉及徵信問題的客戶投訴，使外界懷疑，是否僅因對客戶還款方式不滿，便出此不堪下策。

事件發生後，中國人民銀行隨即介入表示，為切實保護信息主體徵信合法權益，規範金融信用信息基礎數據庫接入機構的操作行為，決定從即日起暫停晉商消費金融股份有限公司徵信系統查詢權限，責成其內部整改，切實落實各項監管要求。