陸要捐新冠疫苗！北市：除非有更好的　否則被認證的「不是不能考慮」

記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，但疫苗量遲遲補不足，國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上指出，上海與江蘇都有團體願意提供台灣新冠疫苗。台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，台北市衛生局長黃世傑表示，大陸疫苗也是被COVAX認證，除非有更好的，不然被認證疫苗也不是說一定不能考慮。

台北市政府26日下午3時30分舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將針對疫苗、快篩陽性者可居家隔離、紓困措施、北市醫療量能等問題做出回應。

被問到大陸國台辦說，願意免費給台灣疫苗，甚至還可以選擇種類，台灣應該接受嗎？黃世傑指出，大陸的疫苗也是COVAX認證，雖然很多人對此有疑惑，「不過這個⋯除非我們有疫苗或更好疫苗，否則被認證疫苗也不是說一定不能考慮。」

指揮中心26日表示，新增302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例。

指揮中心提及，校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。

▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）