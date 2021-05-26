快訊／短期內難解三級！柯文哲提2方法：硬封城「快篩陽性放集中營」

記者袁茵／台北報導

指揮中心26日公布，新增302例本土病例，個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例；校正回歸則有331例，以台北市221例最多，其次為新北市102例。台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，短期內三級防疫警戒沒辦法解除，除非2種方法，其中一個就是比照極權國家「硬封城」。

台北市政府26日下午3時30分舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將針對疫苗、快篩陽性者可居家隔離、紓困措施、北市醫療量能等問題做出回應。

柯文哲於記者會中表示，短期內三級防疫警戒應該沒辦法解除，若要更積極解除，大概只有2方法，一個是比照極權國家「硬封城」，「全部不准動，三週公共運輸全部停掉，快篩陽性全放在集中營裡面。」另外一個還是打疫苗，這才是真正解決辦法，這幾天疫苗會是熱門題目，但是有種類、數量問題。

話鋒一轉，柯文哲說，去年中央一些大官講很多次疫苗幾月要來，但是凡走過必留下痕跡，「把錄影帶調出來，行政院長蘇貞昌到底是說今年幾月要來？現在幾月了？」

柯文哲指出，總統蔡英文剛剛說政府買了3000萬劑疫苗，但重點是「何時來？」這還是要明確講清楚，讓大家心裡有個底，如果目前醫院很緊繃、加護病房滿床、救護車跑來跑去，「我看死亡人數很清楚，6變成11人，我預期還會增加，到底疫苗何時來，不要講空泛數字，才有辦法準備。」

▼柯文哲出席北市防疫記者會。（圖／北市府提供）