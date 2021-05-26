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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC許可16家有線電視CH48定頻《三立INEWS》財經台

▲▼恬娃。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS ）
▲三立財經台《三立INEWS》(示意圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS ）


記者陳世昌台北報導

NCC26日決議許可中嘉集團所屬吉隆等12家、洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等共16家有線電視系統申請《三立財經新聞台》(三立INEWS)基本頻道變更，該CH48原播出購物台頻道，如今改播三立INEWS可望增加116.9萬收視戶，市佔達 25.7%。

NCC表示，本案經邀請申請人及利害關係人三立電視股份有限公司指派代表到會接受面談，並依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」規定，綜合考量系統經營者基本頻道之規劃是否符合區塊化、增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益等面向，並參酌案關地方政府意見後予以許可。

NCC表示會督促三立財經新聞台依行政指導事項變更營運計畫、增加投資，作為未來評鑑、換照重點審查項目，NCC行政指導的內容主要有四項：

一、三立財經新聞台之定位應與三立新聞台有所區隔，財經新聞與財經節目應為頻道內容製播重心，綜合談話性節目亦應定位為財經性質，並應強化事實查證機制、獨立編審辦公室與節目製播準則。

二、談話性節目應有專職專任編審，應落實編輯室公約，納入基本勞動條件與勞動契約，以保障新聞獨立，並聘請具財經專業與對新聞置入、節目廣告區分有研究之學者專家加入倫理委員會，且應依衛星廣播電視法第22條第1項將視聽眾申訴案件列為公開資訊。

三、定期公布視聽眾申訴之處理及回覆報告。

四、未來3年「三立財經新聞台」應聘任足適之獨立專業人力155人以上，並且投入至少2億經費於該臺之人力增補、內容與節目製播。
 
這次三立INEWS移頻案是由有線電視系統於109年4月27日向NCC提出申請，經過一年多審議後通過，主要移頻情況包括中嘉集團所屬吉隆等12家系統經營者，三立INEWS由CH88移至CH48；洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等4家系由CH89移到CH48。

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