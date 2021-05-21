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被政論節目抹紅賣疫苗獲NCC平反　連勝文：散播我的假新聞必告

▲國民黨智庫副董事長連勝文專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文2020年12月向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉三立政論節目「新台灣加油」用假新聞抹紅他，而NCC日前也認定三立未善盡查證責任。對此，連勝文21日晚間在臉書表示，這也就是民進黨政府的NCC，正式認定民進黨大老所控制的三立新聞台，是一個製作及散播假新聞的媒體。

連勝文不滿去年12月7日參與「新台灣加油」錄影的名嘴及該節目相關工作人員，對於他在臉書發表的新冠肺炎疫苗言論，影射他持有中國疫苗廠商股份，是在為連家在中國的醫療買辦利益。

節目播出後，連勝文在臉書透露，已針對三立電視台「新台灣加油」節目中，有關他「在中國投資並炒作疫苗是買辦宣誓效忠」及「賣大陸疫苗抽成」的假新聞，向NCC檢舉，「就在中天關台這一天，讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」。

事隔數月，NCC在19日發布新聞稿，｢三立新聞台109年12月7日『新台灣加油』節目，播出來賓針對連勝文有關新冠肺炎疫苗政策意見之評論，未善盡查證責任，函請業者予以改進事項包括：政論節目來賓對於公共人物所為之評論，應善盡查證責任、基於事實提出更為具體資料佐證，以及節目邀請來賓之立場及發言時間應注意衡平，來賓言論若涉不妥，主持人宜適時介入調和，或要求敘明評論的依據」。

對此，連勝文21日晚間在臉書表示，NCC已經正式認證「新台灣加油」節目，及配合名嘴，有關「連勝文支持或想要進口中國疫苗圖利」的言論未經查証，是假新聞！也就是民進黨政府的NCC，正式認定民進黨大老所控制的三立新聞台，是一個製作及散播假新聞的媒體。

連勝文說，他從去年暑假就開始質疑民進黨，在取得疫苗佈局上的種種失誤，但卻因為他是少數最早質疑相關議題的人，戳破了民進黨吹的大牛皮，於是民進黨就利用他們的御用媒體，其所豢養的媒體鷹犬、及近乎腦殘的網軍，用各種惡劣的手法抹紅、抹黑他，想要帶風向，把民進黨在疫苗布局的重大失策，轉移焦點到「虛構的」連勝文想進口大陸疫苗圖利！沒想到被自己人認證這是徹頭徹尾、未經查證的假新聞。

連勝文也強調，日後，不管是任何媒體或網軍，只要散播有關他的假新聞，或是變造有關他的圖文，他絕對不會縱容，必定依法追擊，它們逃不掉的。

▼連勝文21日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／連勝文）

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