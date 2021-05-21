玉山大火燒5天「55公頃山林慘毀」！肇事NCC專委：趕快下雨就好

▲八通關杜鵑營地發生森林火災，狂燒5天55公頃。（圖／山友提供）

記者周亭瑋／綜合報導

玉山16日清晨發生森林大火，一路狂燒5天，導致55公頃山林盡數燒毀。經初步調查，是5名山友野炊釀禍，而不慎踢倒爐頭的罪魁禍首，竟是NCC專委喬建中。沒想到，面對撻伐聲浪，他竟冷回，「趕快下雨就好。」

玉山八通關杜鵑營地發生大火，起火點位在3000公尺以上高山，由於取水不易，火災面積持續擴大。據悉，台北一支5人登山隊15日上午5點，從信義鄉東埔登山口入山，下午6點抵達杜鵑營地，原先預計攀登大水窟山再原路折返，怎料16日清晨在營地煮食時釀禍。

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▲▼喬建中的回應，再度惹怒眾網友。（圖／翻攝自臉書／魔鏡熊登山客）

事後，其中一名山友、同時也是國家通訊傳播委員會NCC專委喬建中坦承，是他踢倒爐頭，「從事情發生凌晨4點我就電話通知消防局，然後分別跟警察局、林管處、國家公園、森林警察都有聯繫說明，並且依據不同單位的指示，提供現場照片及座標位置。我們並不是倉皇逃逸或離開，從八通關的一路上跟森林警察都有聯繫，下山就立刻配合警方依據刑事訴訟法進行偵查程序。」

然而面對罵聲，喬建中直回，「趕快下雨就好，其他的事好像還好。其實火都在地底燒，一直到今天最新的照片看起來，森林的樹木目前還沒事。」結果一席話再度引爆怒火，網友紛紛留言直呼，「聽你在鬼扯」、「我如果是你，我已經切腹自盡了」、「真是令人驚奇」、「置板凳」。

▼一行5人涉違《國家公園法》、《森林法》，確切案情仍有待警方釐清。（圖／山友提供）