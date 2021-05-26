LINE瘋傳「輝瑞疫苗團」！爽玩美西「21天行程」曝...網揭殘酷真相

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記者邱晟軒／綜合報導

國內疫苗供不應求，地方政府紛紛向中央求援。對此，有網友就在臉書曬出一張「輝瑞21天旅美疫苗團」的行程表，並表示「美國打疫苗是免費的，也開放觀光了」。貼文一出後，立刻引起許多網友熱議。

有網友在臉書公開社團「台灣人在美國」發文附圖表示，有朋友傳給他「輝瑞21天旅美疫苗團」的行程，由LINE截圖可見，該行程自6月1日出發前往美國加州，並在隔日施打第一劑輝瑞疫苗，休息7天，緊接著是安排一連串的觀光景點，包括Outlet購物、賭城、舊金山、聖地牙哥。

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▲美國加州告別口罩與社交距離。（示意圖／路透）

在行程第23天接種完第二劑疫苗，休息兩天之後搭機返台，接受在國內隔離14天，7月11日順利出關。原PO也表示，朋友告知他美國接種疫苗是免費的，也開放觀光了，「但懷疑這個行程的真實性」。

行程貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛留言，「這行程有點怪，有點不通順」、「美國接種疫苗免費是真的，但行程有點怪」、「這個行程不是不能走，但是是一個挺爛的行程安排」、「打完第二劑還要兩個禮拜才會產生抗體，這樣飛來飛去不是更容易中標？」、「結果打完第一劑去玩途中染病，住院噴60K鎂」。

不過也有網友提醒，「若這個行程真的成團的話，不建議老人家或有慢性病赴美，因為沒有醫生核准，萬一有什麼差錯是會致命的，同時美國就醫住院的費用是很驚人的，都需要例入考慮。」

▼LINE上瘋傳「輝瑞21天旅美疫苗團」行程。（圖／翻攝自台灣人在美國臉書）