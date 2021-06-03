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文大爆群聚「學生翻大倫館垃圾吃」照流出　通報教官4小時沒到

▲▼文化大學大倫館翻垃圾。（圖／翻攝Dcard）

▲網友爆料，文化大學大倫館內有學生翻垃圾桶找食物。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

中國文化大學爆發群聚感染，男宿舍大倫館有4人確診，2日緊急進行314人快篩，結果14人呈現陽性。文化校內正值疫情爆發期間，卻傳出有大倫館內有學生翻找垃圾桶找東西吃，時間長達4小時，學生看到都相當害怕。

面對文化大學出現疫情，北市快篩機動部隊「剝皮寮快篩特攻隊1號」2日首度出勤前往文大，北市府出動30餘人出動篩檢，篩檢時間為上午9時30分至下午4時30分，黃珊珊也於中午11時30分左右到場視察。到了晚間，黃珊珊受訪時表示，文化大學的行動快篩站2日共快篩314位學生，有13位在快篩站呈現陽性，有1位因有症狀，所以送至陽明醫院急診室快篩後陽性。

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▲▼文化大學大倫館翻垃圾。（圖／翻攝Dcard）

▲學生把垃圾桶的垃圾翻出後散落一地。

就在文大大倫館疫情爆發的時候，有學生在社群網站Dcard上發文透露，1日晚間有男學生翻找大倫館垃圾桶內的食物出來吃，「反應舍監，舍監自稱無能為力，他已經通報教官；報警則說要找教官，警方無權處理。」但學生透露，教官已經過了4小時都還沒到現場。

從貼出的照片可以看到，該名學生坐在地上、周圍散布著垃圾，面對其他人拍照疑似還看著鏡頭、不以為意。這件事情在網路上也引起諸多討論。目前校方則尚無回應。

 
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