本土暴增549例！陳時中連咳5聲說不出話…團隊嚇壞轉頭急關切

▲陳時中2日在疫情記者會中突然連續咳嗽，令外界相當擔心。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土確定病例，校正回歸177例，12人死亡，而相較前兩天的數字，指揮官陳時中坦言「今天案例比較多，疫情並沒有往下降」。不過他在接受記者提問時，突然一陣咳嗽，連咳了5聲一度講不出話來，讓一旁的其他官員紛紛轉頭關心。

新冠肺炎疫情延燒，衛福部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中天天坐鎮指揮中心，最近更被發現，頭上出現白髮、臉上掛滿疲態、說話也有氣無力的，而他在2日在出席指揮中心記者會時，面對記者的提問突然一陣狂咳，連話都說不出，讓一旁的副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩及傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎等人紛紛轉頭關心，所幸狀況後來似乎有較為緩和。

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▲衛福部長陳時中。（圖／資料照）

事實上，行政院長蘇貞昌就曾特別帶著午餐，赴中央流行疫情指揮中心，慰勞仍在值班中的指揮官陳時中、疾管署長周志浩，結果發現，陳時中平常都睡在黃色沙發上，還睡出一個頭型。對此，陳時中則以台語笑回，「我也不知道怎麼睡成這樣，可能頭髮比較油吧。」

▲陳時中把辦公室的沙發睡出一個頭型。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

蘇貞昌1日在臉書提到，他多次到指揮中心，看到指揮官陳時中，帶領同仁每天從早上的防疫工作開始，到中午的全國記者會，一直忙到深夜，都還在分析疫調資料、做小組討論，「陳時中指揮官因為以辦公室為家，常常只能在椅子上稍作休息，沙發上還睡出了一個頭型，可以想像整個防疫團隊是多麼辛苦。」

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