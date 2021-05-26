北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

「醫療崩壞在即，基層醫護真的已經不知如何是好」北市聯醫工會昨（25）晚發出求救文，表示醫療量能不足、負荷沉重，人力及設備缺乏醫護被推上第一線心生恐懼。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥在上午記者會表示，雙北市專責病房不受一人一室限制，採取輕症、無症狀病患分流或轉送外縣市，重症才住院治療。

面對吃緊的醫療量能，病床及急診爆滿、病人源源不絕。副指揮官陳宗彥回應，雙北的醫療量能，包括醫護的部分為了強化照顧，可由網區指揮官因應量能、硬體規模及設備等，不受一人一室限制，醫護照顧比例也會納入評估及考量。

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被媒體問到是否考慮多設置隔離病房？陳宗彥表示，目前採取輕症、無症狀與重症患者分流，輕症及無症狀患者前往加強版集中檢疫所及防疫旅館；重症或需要醫療照護之患者才會住院治療。

陳宗彥上午在記者會公布會議四項重點。其一為確診者解除隔離作業，有與地方政府做詳細說明，只要距離發病或採檢日打10天以上，Ｃt值超過30，可進行完成姐隔離程序，並自主健康管理7天；Ct值小於30者，則入住集中檢疫場所。

今天指揮中心也會另外召開專家小組會議，研議解隔公衛模式，有利地方政府遵循。雙北確診病患轉到外縣市急重症通道的綠色通道合理時間，今天也會請雙北市提供自設集中檢疫場所，以利後續討論。

▲台灣的醫療量能面臨考驗。圖與本文無關。（示意圖／翻攝自田知學臉書）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日指出，全台動員各醫院提供專責ICU支援雙北重症需求，陸續有幾位病患送到外縣市，有些北部也送到外縣市，分別送到北區中區都有，這週醫學中心ICU500床以上要開設20床專責ICU，500床以下要開設10床，以區域為單位規劃設置，加起來有700床可以支援雙北重症需求。

而針對全國重症或病床的調度，羅一鈞也表示，目前是由六區EOC的執行長協助做每天床位盤點，指揮中心也會注意儀表板的情形，但如果公布給民眾，可能會增加有空床的醫院的困擾，民眾可能會想要自己去醫院，因為現在要做最妥善的調度，會有跨區，所以希望大家還是尊重專業判斷，由EOC來協助各區指揮官進行調度。