國內線航班「退票免手續費」延至6／14！機上廁所原則上不開放

▲各大機場加強清潔與消毒。（圖／地方中心翻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央疫情指揮中心宣布全國第三級警戒延長至6月14日，交通部民航局表示，配合三級警戒延長，國內線所有航班延長退票免收手續費措施。另外國內線機上廁所原則上不開放使用，若旅客因生理需求急用，使用後將由空服員進行消毒。

民航局表示，指揮中心於5月19日宣布防疫升級後，所有機場已立即減少進、出口，且均採實聯制，進出人員需持通行證或透過QR 系統登錄。

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各處機場內之餐廳用餐亦均採實聯制，餐廳內依規定設置隔版提供餐飲，內候機室則全面禁止飲食。機場與航空公司之清潔消毒作業，亦比照全國升級三級警戒時各機場採取之作法，除了要求各航空公司於各處登機門落實旅客登機前消毒作業；機場內每小時清潔消毒一次，每天晚上並進行一次深度清消。

▲國內線航班機票退票可免手續費。（圖／記者張榮恩攝）

民航局協調各航空公司，延長國內線所有航班，旅客於辦理退票時，免收手續費措施，配合指揮中心決策，此一措施暫訂執行至6月14日深夜24點止。

各機場與所有航班清消要求均會持續加強辦理，除旅客報到(包含自助報到機)、行李託運及貨物交寄櫃檯等處所提高清消頻率，機坪接駁車及扶梯車於每趟次執行載客任務後均執行清消。

民航局也請業者宣導旅客於登機前上廁所，並由航空站加強廁所清潔，國內線機上廁所原則不開放使用，但旅客如因生理因素仍有如廁需求，則由空服員於每次旅客使用後進行清消。