「連拜登去年都打了BNT」　羅智強轟中央阻南投買疫苗

▲美國總統拜登日前接種BNT疫苗。（資料照／路透）

記者徐政璿／台北報導

疫情持續升溫，第三級警戒延長至6月14日，南投縣長林明溱對外表示，「自己的縣民自己救」，已經接洽上海復星醫藥，準備花2500萬購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，讓縣民免費施打。台北市議員羅智強26日也聲援，「還要用程序阻擋林明溱，買連拜登都打的BNT疫苗嗎？」

林明溱昨（25日）在記者會上表示，中央每天開記者會公布確診數字，卻沒有提供治療預防的方式，現在疫苗才是最重要的，他向中央喊話，希望中央快點買疫苗，或是開放讓地方購買疫苗，其中，德國BNT輝瑞疫苗就是國際公認最無副作用、注射後最少後遺症的。

林明溱說，他們已經接洽「上海復星醫藥」，準備花預備金2500萬購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，讓縣民免費施打，只要中央同意開放，他們就會立刻行文申請購買，「被罵也無所謂，救我們的縣民不要再被感染是最重要的！」

南投縣政府今（26日）上午9時30分以最快方式由衛生局發出公函，行文指揮中心點頭授權，只盼能救南投縣民，別讓縣民繼續被感染。公函內容如下：鑒於COVID- 19疫情已發生社區傳染，民亟需施打疫苗以提升免疫力。建請貴中心同意開放縣市政府購買上海復星醫藥（集團）股份有限公司代理之Pfizer-BioNTech COVID- 19疫苗供民眾施打，請查照。

78歲的拜登（Joe Biden），去年12月21日在德拉瓦州紐瓦克（Newark）克里絲提娜醫院（Christiana Hospital）施打輝瑞BNT第一劑疫苗時，告訴美國人「沒什麼好擔心的」，他並於今年1月11日接種第二劑疫苗。