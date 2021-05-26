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蔡壁如轟疫苗危機可恥！　民進黨這一年半「疫苗準備到哪裡了？」

▲▼蔡壁如不滿醫護前線沒疫苗。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

▲蔡壁如不滿醫護前線沒疫苗。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

面對疫情爆增，前線醫護人員最需要的疫苗卻嚴重不足，這讓民眾黨立委蔡壁如相當火大，透過臉書怒轟「我們已經給民進黨政府一年半的時間去準備，但現在呢？疫苗準備到哪裡了？」

近期媒體報導「全球11.5萬醫護染疫亡！」而正在前線協助醫護的蔡壁如指出，在快篩站，每天面對的是一個又一個焦慮不安的民眾，快篩結果沒有出來之前，沒有人知道那個站在我面前的那個人，是陰性還是陽性。其中，有一家三口快篩都是陽性的案例，媽媽被告知要住院，卻央求醫師讓她的先生和4歲小女兒先住院；另一家人則是全家帶著行李一起來快篩，因為前一天已經有家人是陽性，被送檢疫所；還有一位是在萬華租屋的年輕人，來快篩的理由是因為被房東要求證明。

蔡壁如痛批「疫苗危機是可恥的不公平現象」，當看到採檢陽性人數持續升高，都想問「我們的疫苗究竟什麼時候才會有？？？」醫護人員正站在危險的邊緣！每一次都是生與死的博鬥，我們已經給民進黨政府一年半的時間去準備，「但現在呢？疫苗準備到哪裡了？」

蔡壁如說，以色列靠著早期佈局，擁有全世界最高的疫苗普及率，率先解封、美國也因為疫苗接種率超過六成之後，可以不用再戴口罩、可以恢復正常生活；就連全球因疫情受創最嚴重的捷克，也因為至少有33%的人注射至少1劑疫苗，可以從1,657,895例的確診人數，降到335的新增病例；從世界各國的例子，都可以明確知道「只有提高疫苗接種率，才是回到正常生活的唯一方法！」她也多次在臉書上呼籲「快給我們疫苗！」

蔡壁如提到，小英總統說「7月底就會有國產疫苗可以供應」；但她質疑，國產疫苗根本無法進行三期臨床！「7月底如何供應？」再來，疫情指揮中心說，「最新到貨的41萬劑AZ疫苗究竟如何分配？」給醫護人員優先，沒問題；問題是「各個縣市如何分配？」、「這波疫情最嚴重的雙北能分配到多少？」、「其中又有沒有顏色的考量？」

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