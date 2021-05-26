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獨／怕「快樂缺氧」猝死　血氧計1hr狂賣200支！業者曝：菲越也在搶

記者吳奕靖／高雄報導

國內疫情嚴峻，現在民眾不只會購買防疫用品之外，就連血氧計也成了購買品項之一，高雄有醫材業者表示，以前一週才賣出2台，現在每天都會賣出6支左右，不過苗栗醫材業者陳日升就說，26日中午開始，大約一小時就一口氣狂賣了200隻，主要是民眾會擔心新冠肺炎導致「快樂缺氧」所造成的猝死。

▲高雄醫材業者表示血氧計近期有購買潮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄醫材業者表示血氧計近期有購買潮 。（圖／記者吳奕靖攝）

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記者詢問高雄市的黃姓醫材業者，她說過去以前血氧計是沒有單賣，通常是搭配氧氣機一起賣，主要是呼吸道患者才會使用，但是近期她發現來單買血氧計的民眾是有逐漸增加趨勢，之前一週賣2台，現在每天都會賣出6支，26日已經把店內的庫存貨全部賣光，她還趕緊下訂100台。

黃姓醫材業者也透露，目前批發訂貨，等到拿到貨，恐怕要等到6月中了，主要是因為國際新冠疫情像是菲律賓跟越南，都也是在搶血氧計，因為新冠肺炎會造成「快樂缺氧」，嚴重會導致猝死。再詢問苗栗的醫材業者陳日升，他說以前購買的通常是護理人員以及護理相關學生，在苗栗沒有出現特殊的購買潮，不過就在26日中午開始，竟然一口氣就狂賣了200支，但他也坦言，現在台北購買血氧計的需求量比較大，應該是跟「快樂缺氧」有關，而應該國內庫存應該是夠，所以目前沒有買不到貨的情況。

▲高雄醫材業者表示血氧計近期有購買潮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄醫材業者表示血氧計近期有購買潮 。（圖／記者吳奕靖攝）

新冠病毒會攻擊保衛機制，讓更多血液流向肺臟受損的部位，讓較少血液流到健康部位，進而導致「隱形缺氧」，只會跟人說很喘，但完全沒有自知，容易導致急性心肌梗塞的猝死情況。

台中慈濟醫院重症專科醫師黃軒醫師說，國外也有多起類似病例，某些確診者甚至可以在血氧濃度很低的情況下「意識清楚」的滑手機及回答問題，外媒甚至幫其取名為「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)。

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