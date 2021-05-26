獨／密閉專車與確診者共處100分鐘　救護員：只能壓抑內心恐懼

▲台中救護人員忍受悶熱的100分鐘和感染風險，順利將確診者送到檢疫所。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

隨著每天確診個案和死亡人數增加，全國疫情日漸嚴峻，造成人心惶惶，一般民眾可以躲在家裡上班，但身處第一線的救護人員卻沒有拒絕和害怕權利，台中市消防局豐原分隊隊員何洛青等人日前專車載送2名確診個案到林口檢疫所，隊員們身穿全套防護裝備，車上不能開窗或冷氣，忍受車程100分鐘的密不透風，體感溫度近40度，還擔心同在密閉車內，會有感染風險，但為了救護只得壓抑內心恐懼。

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全台疫情逐漸擴大，各縣市政府都設置快篩站，以便釐清曾和確診個案有過接觸者是否有被感染風險，一旦快篩陽性，就由在場救護人員送往醫院做PCR核酸檢測，除了醫院的醫護人員會和確診者面對面之外，消防局救護人員也身陷感染風險之中。

豐原分隊23日下午5時56分接獲衛生局通報，住在豐原檢疫所內一對70多歲的夫妻，兩人採檢均為陽性確診，意識清楚，由於家人都住在林口，為了便於照顧，於是協助送往林口集檢所，消防局派遣消防人員何洛青等4人，救護車、警備車各1部，並依防疫規定著防護裝備，晚上7時17分出發前往，8時53分到達林口集檢所，11時14分任務結束返隊待命，此案是台中跨縣市支援檢疫所救護首例。

何洛青說，大家身穿全套防護裝備，包括頭套、護目鏡、N95口罩、防護衣等，做好充足準備，而且為了不讓確診者病毒會在車內流通或是飄散出車外的可能，全程沒有開冷氣，也不能開窗，為了安全，大家都得忍受車程100分鐘的悶熱，加上正值炎熱夏夜，隊員們全身濕透，汗流浹背。

何說，身為救護人員，盡管面對病毒，沒有拒絕和害怕權利，一心想著就是要完成任務，更希望全民做好防疫，戴口罩、勤洗手等遵守防疫規定，一起度過難關。

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