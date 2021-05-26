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防疫救經濟！花蓮持續全境大消毒　推環保餐具外帶餐飲得Q幣

▲花防部持續支援花蓮全境大消毒。（圖／記者王兆麟翻攝）

花防部持續支援花蓮全境大消毒。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟 ／花蓮報導

自花蓮疫情發生以來防疫消毒工作不曾停過，陸軍花東防衛指揮部化學兵連25日持續支援吉安鄉地區9條主要道路及區域的消毒工作，縣長徐榛蔚特地前往集合地點吉安國小感謝國軍弟兄的力挺，守護鄉親健康安全。

縣府表示，25日的清消範圍包括自強路、莊敬路、海岸路、吉興路一段至三段、中央路二段至三段、中興路、福興路、吉安路一段至五段、吉豐路一段。

▲花防部持續支援花蓮全境大消毒。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮縣長徐榛蔚感謝花防部支援全境清潔消毒。

花蓮縣執行預防性消毒處數針對人潮聚集場所交通場站29處、營業場所29處、人潮聚集民生熱點（超市、市場、商圈）38處、學校及民眾洽空機關57處、寺廟、古蹟及活動廣場等其他區域71處，共計224處區域加強公共環境進行預防性消毒。

▲花防部持續支援花蓮全境大消毒。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮推出自備環保餐具至指定餐飲倍外帶消費，並掃描QR Code，可獲得Q幣5點。

受到新冠肺炎疫情漫延之影響，全球經濟受創，台灣近來亦面臨嚴峻疫情考驗。花蓮縣環境保護局為振興觀光及經濟產業，與花蓮好Q合作，民眾只要在5月25日至6月30日期間，自備環保餐具至縣內2,100餘家餐飲業者外帶消費，並於店內掃描QR Code，即可獲得Q幣5點，相當於現金5元，可至認證店家兌換相關優惠折扣。民眾可掃描QR Code加入花蓮縣垃圾減量群組，填寫問券拿LINE POINTS，限量6萬組，歡迎大家多加利用。

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