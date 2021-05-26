潑油燒醫師夫害毀容　少婦控遭家暴硬上...殺人未遂判8年

▲林女潑汽油燒醫師夫害毀容，當時波及一旁嬰兒，樓下店家的客人緊急上樓幫忙救嬰。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

北市1名林姓少婦於2018年10月19日下午，趁醫師夫午睡時向他潑汽油點火，造成臉部、前胸及四肢2到3度燒傷，在旁的嬰兒也受到波及，林女見狀嚇得趕緊下樓求救，在民眾幫助下，小孩才順利脫離火場，檢方依殺人未遂等罪起訴；林女於審理期間，痛訴丈夫約炮、家暴，案發前還強迫發生性行為，她一時情緒失控才潑汽油放火，北院26日依殺人未遂罪，判她8年徒刑。

林女與丈夫於2017年8月結婚，至2018年10月案發短短1年間，夫妻倆就通報了7次家暴，其中林女6次，丈夫1次，林女幾度向丈夫提離婚都遭拒絕，壓力也越來越大；案發後，林女於偵訊時狂吐苦水，痛訴丈夫是怎麼家暴她，她一路走來又承擔了多少，並表示「非常後悔」。

▲長相清秀的林女與驚悚案情反差極大，出庭時痛訴遭家暴、硬上才崩潰縱火，丈夫律師則提對話紀錄反駁。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

林女長相清秀戴著眼鏡，出庭時說話也相當輕柔，與驚悚的案情有著極大反差，並提出與志工對話內容、醫院驗傷紀錄，及丈夫在外約炮的訊息，企圖證明自己是不堪長期壓力，才會崩潰縱火。

丈夫委任律師表示，林女案發當天一早就出門，哪還有甚麼時間「硬上」，且案發前6天還與丈夫調情，傳訊「每天都要做愛」，並提到12月的懷孕計畫。

受害醫師父親先前受訪表示，兒子燒傷毀容、無法工作，還要時常到醫院復健，而林女不僅從未道歉，親家更切割冷回「女兒已經成年，一切交給司法處理」，他只想著爭取小孩的監護權；法官宣判指出，林女對醫師丈夫造成嚴重傷害，至今仍需每周到醫院復健，精神鑑定的結果，認定她案發時意識清楚，不符合減刑條件，依殺人未遂罪判刑8年。

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