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侯友宜籲「做好停班準備」！陳宗彥：已建議加速啟動分流辦公

記者張乃文／台北報導

有鑑於疫情仍未緩解，全國三級警戒及停課時程延長至6月14日。而疫情較為嚴重的新北市，市長侯友宜於應變記者會上向中央喊話，「若疫情仍持續在高峰的話，將隨時做好停班準備」，也建議必要時停班。指揮中心副指揮官陳宗彥則回應，已經建議中央、地方機關，要加速啟動分流辦公，以降低辦公人流。

▲▼指揮中心5/25記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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面對本土個案仍為三位數增長，且新北市包括板橋、中和等地屬疫情熱區，侯友宜也直言「做好停班準備」。他表示，停不停班是看疫情發展，但從5月15日到5月25日這幾天的時間，疫情都在高峰沒有往下掉，尤其疫情熱區陽性率有比一般高，且疫情趨勢沒有往下掉，因此到5月28日前，目前沒有樂觀條件，再觀察一段時間，若無法降低高峰，除了擴大管制、防疫之外，到了一段時間「我會建議中央必要時要停班」。

▲▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

陳宗彥在今（26）日防疫記者會上回應，行政院人事行政總處已提出建議，中央及地方機關要加速啟動分流辦公，包括居家辦公的人數等，希望降低辦公人流。

因應雙北疫情較為嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（26）日召開全國防疫會議時也提到，會另外召開專家小組會議，研議解隔公衛模式，有利地方政府遵循。至於雙北確診病患轉到外縣市急重症通道的綠色通道，會請雙北市提供自設集中檢疫場所，以利後續討論。

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