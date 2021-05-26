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戰鬥民族超狂推廣疫苗！特種部隊荷槍實彈按門鈴　進門一針插下去

記者張靖榕／綜合外電報導

給我乖乖打疫苗！隨著世界多國疫情高峰已過，全國疫苗接種成為回復正常生活的希望，不過相較於美國等西方國家的「積極呼籲」施打疫苗，俄羅斯推廣民眾接種的方式充滿濃濃戰鬥民族風格—派出特種部隊荷槍實彈到民眾家敲門，開門後不管三七二十一，直接在居民手臂上打下一針。

▲▼叮咚！開門就按住打一針　戰鬥民族派特種兵荷槍「推廣」疫苗。（圖／翻攝自YouTube「BARAKuda」）

▲被強迫接種疫苗的民眾還沒反應過來，針已經插下去。（圖／翻攝自YouTube「BARAKuda」）

綜合俄媒報導，俄羅斯累計確診數字長時間位居全球前段班，累計破500萬例確診、近12萬人病歿，不過一度相當嚴重的疫情仍然沒有嚇到多少俄羅斯人，儘管俄羅斯有自己的國產疫苗，民眾卻對主動接種感到興趣缺缺，對官方的鼓勵和勸導也不與理會。

一則最新的影片顯示，設在路邊的疫苗施打站乏人問津，人們走過去都只是看看，但並沒有走進去的意願，而官方想到一個方式能迅速增加接種率，也能深入到居民各樓層的每戶人家，那就是派特種部隊全副武裝進入。

▼特種部隊到你家，一針疫苗打下去。（圖／翻攝自YouTube「BARAKuda」）

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▲▼叮咚！開門就按住打一針　戰鬥民族派特種兵荷槍「推廣」疫苗。（圖／翻攝自YouTube「BARAKuda」）

▲▼叮咚！開門就按住打一針　戰鬥民族派特種兵荷槍「推廣」疫苗。（圖／翻攝自YouTube「BARAKuda」）

影片顯示當民眾當開門時，三人一種的特種兵頭戴面罩只露出眼睛，還拿著衝鋒槍直接進入人家，隨即拉起對方疫苗扎下去，又一個人接種了。甚至有民眾被抓去疫苗站打針，儘管他抗議「已經打過針了！」對方卻回說「保險起見，再來一針。」滿滿的戰鬥民族魂。

俄羅斯聯邦安全委員會副主席日前表示，政府原則上是以民眾自願的方式鼓勵接種疫苗，但有時為了維護國家利益和社會大眾的健康安全，可以用帶有一點「強制手段」的方式推廣疫苗接種。

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