吳崢快篩陽性！分享防疫餐驚見「三色豆」　眾人嚇：一定好好防疫

▲吳崢快篩後陽性，目前住在防疫旅館隔離。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

記者施怡妏／綜合報導

台灣新冠疫情升溫，台北市議員林亮君的助理吳崢快篩陽性，目前正在隔離中，昨日他在臉書上PO上自拍照，跟大家報平安，同時也分享防疫餐點，其中一餐是「咖哩三色豆」便當，讓許多討厭三色豆的網友驚呼「為了避免吃到三色豆，一定要加強防疫」。該篇貼文也引來高雄市議員黃捷，以及鄭家純留言。

吳崢昨（25）日在臉書上跟大家報平安，目前在凱薩飯店進行隔離，目前狀況良好，還在等進一步PCR篩檢的結果通知，請大家不用擔心。他平常在臉書分享自煮菜，向大家分享好廚藝，但目送往防疫旅館，無法自主晚餐，因此改PO防疫餐點。

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▲三色豆便當嚇壞網友們。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

他PO出入住第一天半夜至昨日晚間的防疫餐點，第一天半夜領到到的第一份便當是辣椒雞便當，早餐則吃漢堡配紅茶，午餐是碳烤雞腿排便當，晚餐竟然則是人人看到都厭惡的咖哩三色豆便當。

許多網友看到三色豆便當後都嚇壞，「你各位好好防疫，不然就等吃三色豆便當」、「那個三色豆是酷刑，希望你早日平安」、「希望你明天就可以出來，不用再吃三色豆」、「以後可以教小孩，你再不好好戴口罩，就讓你去防疫旅館吃三色豆喔！」

高雄市議員黃捷也在底下留言，「三色豆，哭哭哭」；林亮君則留言，「平安吉祥三色豆」；鄭家純也轉發此貼文，並寫道「留言區網友：『這張應該當作宣傳，請大家認真防疫，以免確診後會被餵三色豆』」。