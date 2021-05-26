雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

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新冠疫情全台蔓延，中央流行疫情指揮中心昨（25日）也宣布，全台三級警戒延長至6月14日。不過，前立委沈富雄則表示「我不贊成延長三級警戒」，起碼新竹、苗栗以南不需要，「無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要」；相關發言一出掀起討論。究竟三級警戒延長，政府有哪些措施應該同步施行？《雲端最前線》26日邀請沈富雄，與主持人楊文嘉一同深入探討。

國內疫情延燒，指揮中心昨再公布新增281例本土、2例境外移入個案，另有校正回歸本土個案261例；確診個案中也新增6例死亡。而根據資料顯示，數字校正後仍以5／17個案數最多、達510例，其次為5／19的468例，另5／20至5／22也都達到400多例。指揮官陳時中也宣布，新冠疫苗將分批到貨，除6月有200萬劑，8月底則可達到1000萬劑，盼供應廠商按照時程供應。

嚴峻疫情考驗雙北醫療量能及防疫管控，而面對疫情遲未緩解，新北市長侯友宜昨也拋出「停班」想法，表示若疫情仍持續在高峰，除了擴大管制、防疫之外，到一段時間「我會建議中央必要時要停班」。對此，台北市長柯文哲僅表示，目前可以居家辦公的就繼續居家辦公，北市未限制百分比，所以應該仍訴諸國民品質、自動自發。

另一方面，對於台灣深陷疫情風暴，在六都市長表現方面，台灣民意基金會最新民調顯示，新北市長侯友宜獲49.1％肯定居冠、台北市長柯文哲31.4％居次，緊接著為台中市長盧秀燕14％、高雄市長陳其邁10.6％、桃園市長鄭文燦8.2％、台南市長黃偉哲4％。台灣民意基金會董事長游盈隆也分析，不論哪一黨支持者，認為侯友宜表現較好的比例都最高，中性選民也有同樣的認知。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。