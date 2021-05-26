　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

新聞節目中心／綜合報導

新冠疫情全台蔓延，中央流行疫情指揮中心昨（25日）也宣布，全台三級警戒延長至6月14日。不過，前立委沈富雄則表示「我不贊成延長三級警戒」，起碼新竹、苗栗以南不需要，「無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要」；相關發言一出掀起討論。究竟三級警戒延長，政府有哪些措施應該同步施行？《雲端最前線》26日邀請沈富雄，與主持人楊文嘉一同深入探討。

國內疫情延燒，指揮中心昨再公布新增281例本土、2例境外移入個案，另有校正回歸本土個案261例；確診個案中也新增6例死亡。而根據資料顯示，數字校正後仍以5／17個案數最多、達510例，其次為5／19的468例，另5／20至5／22也都達到400多例。指揮官陳時中也宣布，新冠疫苗將分批到貨，除6月有200萬劑，8月底則可達到1000萬劑，盼供應廠商按照時程供應。

▲▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

嚴峻疫情考驗雙北醫療量能及防疫管控，而面對疫情遲未緩解，新北市長侯友宜昨也拋出「停班」想法，表示若疫情仍持續在高峰，除了擴大管制、防疫之外，到一段時間「我會建議中央必要時要停班」。對此，台北市長柯文哲僅表示，目前可以居家辦公的就繼續居家辦公，北市未限制百分比，所以應該仍訴諸國民品質、自動自發。

另一方面，對於台灣深陷疫情風暴，在六都市長表現方面，台灣民意基金會最新民調顯示，新北市長侯友宜獲49.1％肯定居冠、台北市長柯文哲31.4％居次，緊接著為台中市長盧秀燕14％、高雄市長陳其邁10.6％、桃園市長鄭文燦8.2％、台南市長黃偉哲4％。台灣民意基金會董事長游盈隆也分析，不論哪一黨支持者，認為侯友宜表現較好的比例都最高，中性選民也有同樣的認知。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
北市疫苗「剩不到1瓶」！　開嗆中央：別營造疫苗充足假象
快訊／南投向大陸買BNT疫苗　公文曝光！　
國軍神秘P4實驗室「新武器」！　消滅新冠病毒可達99.99%
網美直播在家做飯　與粉絲話講到一半「突昏倒暴斃」
快訊／新店隨機殺人案　家屬求判死「一審出爐」
新北20多歲警染疫　警察局長痛心：病發前都在找失聯確診者
陸要捐哪種疫苗給台灣？　國台辦回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷、稅費減收展延

陳時中又哽咽　鄭麗文：他壓力已瀕臨極限「應讓賴清德擔任指揮官」

雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

國軍神秘P4實驗室PL-600消毒錠　新冠病毒抑制率高達99.99%

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」　串連地方首長購買疫苗

北市疫苗剩1瓶都不到！市府喊：要3.4萬劑「中央只配2.2萬劑」

朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」　中央不該擋地方、企業買疫苗

孫大千點名鄭文燦聯手范雲「3+11」　打開台灣防疫山海觀

自主封城賣玉蘭花、舉牌工沒收入　議員籲加速紓困：沒錢比病毒更可怕

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷、稅費減收展延

陳時中又哽咽　鄭麗文：他壓力已瀕臨極限「應讓賴清德擔任指揮官」

雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

國軍神秘P4實驗室PL-600消毒錠　新冠病毒抑制率高達99.99%

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」　串連地方首長購買疫苗

北市疫苗剩1瓶都不到！市府喊：要3.4萬劑「中央只配2.2萬劑」

朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」　中央不該擋地方、企業買疫苗

孫大千點名鄭文燦聯手范雲「3+11」　打開台灣防疫山海觀

自主封城賣玉蘭花、舉牌工沒收入　議員籲加速紓困：沒錢比病毒更可怕

小米被移出美國制裁黑名單！取消投資限制　雷軍：我們贏了

「對，我們是工人」！工頭曝辛酸現況槓檢舉魔人：我們沒有不一樣

疫情嚴峻房東主動降租！房客一句話冷嗆…網友看完全怒了

東奧第一支赴日外國球隊　澳洲女壘6月1日抵日集訓

金門快篩站重建好了！　市府曝採檢流程：陽性將直接由救護車送醫

王柏傑突PO「黑畫面」被揪取消追蹤謝欣穎！ Dcard震驚：分手了嗎

熊貓、Uber Eats「取消訂單不退費」218件！　消保官籲業者要舉證

門口有白白影子！哀怨小狗「走失狂抖」　驚恐2小時坐車回家笑了

病夫餵加味果汁後保鮮膜棉被悶死臥床妻　輕判8年定讞

獨家款！「夢幻粉」大同電鍋3490元→2799元　秀廚藝就靠它

政治熱門新聞

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

黃珊珊深夜曝中央新規定

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

蘇貞昌下令解決校正回歸塞車　唐鳳交卷了「10分鐘可傳500筆資料」

快訊／新北刑大年輕警確診　哥哥是樹林偵查佐快篩陽

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

快訊／新北20幾歲員警染疫　病發前多次協尋失聯確診者

國軍神秘P4實驗室　「消毒錠」可滅99.99%以上新冠病毐

快訊／侯友宜：永和、新店10里明啟動強化三級警戒

北捷文湖線1車站人員PCR確診

新北刑大4員警快篩陽性　市政府3員工確診

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

北韓官媒認證台灣「3+11」成防疫破口

更多熱門

相關新聞

營養師曝「染疫者最嚴重問題」

營養師曝「染疫者最嚴重問題」

台灣COVID-19疫情無法止血，重症者比例也越來越多，死亡率也節節攀升，一名前營養師就鄭重呼籲「有個不得不宣導的事情」，並透露染疫者將面臨最嚴重的問題！

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

朱立倫：中央不該擋地方、企業買疫苗

朱立倫：中央不該擋地方、企業買疫苗

快訊／凱基銀行板橋分行1行員確診！　金融機構染疫家數已19家

快訊／凱基銀行板橋分行1行員確診！　金融機構染疫家數已19家

陳建銘憂：沒錢比病毒更可怕

陳建銘憂：沒錢比病毒更可怕

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播三級警戒新冠肺炎侯友宜停班新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面