營養師曝染疫者「最嚴重問題」：救不救回來都是賭

營養師曝新冠肺炎病患最嚴重的問題「肺部短時間就喪失功能」。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張鈜閔／綜合報導

台灣COVID-19疫情無法止血，重症者比例也越來越多，死亡率也節節攀升，一名前營養師就鄭重呼籲「有個不得不宣導的事情」，並透露染疫者將面臨最嚴重的問題！

一名陳姓女網友在臉書發文，表示自己曾在各地區小醫院擔任RCW(呼吸病房)的營養師，有10多年的經驗，在病房內看過各式各樣插管的病患，她指出，目前新冠肺炎「最嚴重的問題」，就是讓肺部「在短時間完全發炎浸潤」喪失功能，唯一搶救的方式就只有插管以呼吸器輔助呼吸一途，「救得回來救不回來一切都是賭注」，運氣好救回來可以脫離呼吸器或是留個氣切開口，可以四處走動，但心肺功能肯定會有受後遺症影響；運氣不好這一輩子就得依賴機器度過餘生，從此成為家人的經濟負擔。

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營養師指出，上一波疫情台灣守得太好，讓不少民眾「感覺COVID-19好像也沒什麼恐怖」，但這一波變異的COVID-19「已經可怕到讓台灣醫療會面臨崩潰」，她甚至呼籲，如果有年事已高、三高慢性病的家人染疫「真的就放手了吧」，不插管才能救台灣的醫療跟以後的自己或家人。

營養師也呼籲，現在最重要的就是勤洗手戴口罩，沒事千萬別出門，「可以避開人群就避開，不要跟著一窩蜂去賣場超市搶食物」，否則不幸染疫又感染家人的話「會讓你一輩子後悔莫及」，她指出病毒新冠肺炎感染力真的太強「一人確診全家一起分享」，絕對不要輕忽無症狀「因為您挺得過您家人不見得都挺得過。