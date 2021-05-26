攝影師的觀雲式魔法　在木蘭花瓣看見蜷曲的穿山甲

天地萬物自有型態，然而把萬物元素重組後，好似又能轉化成其他模樣。攝影師喬希‧迪格格拉夫（Josh dykgraaf）的作品，即讓人重新感受隱含在自然之中的萬千變化。

迪格格拉夫運用花瓣和樹葉多變的色彩、深淺及形狀，細細鋪成穿山甲、鸚鵡等動物模樣，並與動物本身影像結合在一起，做出了地貌（Terraform）系列。迪格格拉夫表示，他的作品來自對世界的好奇，以及對於創造事物、玩弄觀看視角與錯覺的樂趣，他喜愛創造出驚奇感。





藝術家在環遊世界的過程中，開發了涵納數千種景觀與紋理的攝影庫，〈kulu〉即由此而生。原先開得正盛的粉色辛夷花，典雅清新的大片飽滿花瓣，呈倒披針形或近匙形。藝術家悉心摘下花瓣，並將較小、色彩較濃的瓣片排在最裡與最外，將色彩淡雅、大片花瓣鋪排成圈，在疊合了穿山甲的頭眼與局部毛色肢體厚，宛若一隻好似有點害羞地靜靜蜷曲身軀、披覆優雅花麟甲的美麗穿山甲。





而在花形多變、瑰麗霸氣的普洛蒂亞花裡頭，藝術家看見的卻是bunyjul這種頸部會呈現誇張衣領模樣的褶傘蜥。藝術家取下圍成豪華皇冠的苞片，讓花瓣密密貼在一起，排成蜥蜴的傘狀頸部，有趣的是，連張大的口部、舌頭及四肢，也都是用花瓣與葉片鋪就，栩栩如生的造型與姿態，能感受到藝術家絕佳的觀察力...

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圖文來源／Designboom

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