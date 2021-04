影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

▲印尼一隻野生的黑色獼猴竟然會模仿人類拍照動作。(圖/翻攝自推特/@yashar)

記者張寧倢/編譯

猴子是相當具有靈性的動物之一,丹麥一名50歲的攝影師在印尼雨林中遇見一隻黑色獼猴,但這隻小獼猴竟然沒有攻擊或破壞相機,而是用牠的雙手扶在相機上,模仿人類拍照動作,讓攝影師相當驚訝。影片在推特引發熱烈迴響,有網友就逗趣表示,「牠拍的照片可能比我拍的好看。」

根據《每日郵報》報導,攝影師佐勒(Mogens Trolle)是丹麥獲獎的野生動物攝影師、動物學家兼作家,在世界各地拍攝野生動物的資歷超過25年,但他日前竟在印尼通科科自然保護區(Tangkoko Nature Reserve)的雨林中,發生從沒遇過的驚奇體驗。佐勒當時拍到有些疲倦,便起身在附近走走,此時卻發現一隻黑色獼猴正在相機前「大展身手」。

This is amazing.@MogensTrolle was taking photos in Indonesia's Tangkoko Nature Reserve when he got up to stretch his legs.



When he came back, he found this wild black crested macaque using his camera like a human being.



Our primate cousins learn almost everything by mimicking pic.twitter.com/eohrbEC73r