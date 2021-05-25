北市聯醫「醫療崩壞」！醫護爆「急診卡住」病床滿…基層恐慌求助

▲台灣的醫療量能面臨考驗。圖與本文無關。（示意圖／翻攝自田知學臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「醫療崩壞在即，基層醫護真的已經不知如何是好」北市聯醫工會25日晚間發出求救文，表示政府雖然宣稱醫療量能足夠，但實際情況卻完全相反，「北市聯醫真的已經飽和。在人力、設備都不足的狀況下被推上第一線，我們也很害怕。」

北市聯醫工會在臉書以「醫療崩壞在即，基層醫護向社會求助」為題PO文，表示近日確診病患不斷增加，無數的員工都在申訴求救，基層已經失去方向，不知道該如何是好，「我們不想引起社會恐慌，只是希望社會可以聽見我們求救的呼喊。」

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北市聯醫工會透露，北市聯醫現況為急診爆滿，病床也滿床，但救護車還是不斷把病人送來，「我們是市立醫院，守護市民健康責無旁貸，但現在急診發燒篩檢站雙人病房塞6名確診病患外加陪病家屬，還有許多病人躺在走廊」。

面對看不到盡頭的病人潮，醫護人員只能安撫正在等待的病患說「等等看或許會有病房」、「醫生等等看完其他病人就會過來了」、「對不起真的沒有病床了」、「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床」，但實際情況卻是人力跟設備都沒有到位，硬收、超收病患只會導致第一線過載，「不是基層醫護不願意扛起台灣，而是目前北市聯醫真的已經飽和。在人力、設備都不足的狀況下被推上第一線，我們也很害怕。」

北市聯醫工會指出，確診病患人數大幅增加，主因為地方政府先進行疫調，再由中央指揮中心決定匡列名單，但確診人數太多，地方與中央都來不及消化；另外，有病房護理師得知照顧的病患確診，竟在7天後才接到通知被框列，需要居家隔離，基層除了擔憂傳染給家人之外，也擔心成為防疫破口，造成院內群聚感染，「同單位已有同事出現發燒症狀，正在等待採檢結果，人心惶惶。」

▲北市聯醫的基層求助。（圖／翻攝北市聯醫工會）



另外，疫情開始時，工會已請院方改善「支援的人力調度與教育訓練」，但實際情況是院方調派不同科的醫護支援急診，由於教育訓練、工作安排都不同，因此成為雙方的困擾，「醫護同仁都願意投入防疫第一線，但支援問題多次反映未改善，使急診同仁灰心，堅守岡位的信心開始動搖。」

最後，北市聯醫工會表示，供醫護人員下班後住宿的「警消醫護加油棧」竟有對醫護人員的歧視、拒絕住宿；醫院宿舍為高風險區但沒有正式消毒、只請住宿同仁自行清潔；支援急診室否有獎勵仍資訊不明……目前仍有許多問題待改善，「醫護人員都堅守在岡位上，希望院方、政府讓我們沒有後顧之憂，專注貢獻我們的專業。也希望長期低薪、人力不足、環境惡劣、高離職率的問題，可以獲得重視與解決，畢竟此刻的人力告急，就是過去長期疏忽漠視的結果。我們需要深刻的檢討。充足的人力、健全的醫療體系與勞動環境，才是最好的超前部屬。」

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