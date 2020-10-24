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新竹女跟團6人登山　隊友看她落單最後一眼…「七彩湖」前失蹤

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▲▼七彩湖。（圖／林務局）

▲新竹女跟團前往七彩湖，半途落單失蹤。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

來自新竹的登山隊24日上午8時報案，隨團走丹大林道前往七彩湖的50歲彭姓女子，23日落後隊伍，隊友當時有看到她，晚間在七彩湖紮營時卻不見人影，隔天上午緊急通報，但因山區訊號、天氣不佳，截至目前狀況不明。當地山搜義消認為該路線相對單純，不太可能走失，預計25日將在申請直升機搭載搜救隊搜索。

南投消防24日接獲通報，一支走丹大林道前往七彩湖的新竹6人登山隊，因成員腳程不依，分為前後兩隊，23日傍晚5時許有一名女子走得較慢落單，同行隊友當時在指標約52公里處還有看到她的身影，隨後繼續往七彩湖前進，未料晚間在七彩湖附近紮營時，整夜遲遲等不到她出現，24日上午馬上報案，轉由南投消防處理。

據悉，當地山搜義消認為，丹大林道路線相對單純，較不可能走失，該支登山隊24日持續啟程下山，沿途將搜尋彭女蹤跡。

消防局指出，因山區訊號不佳，接獲第一通電話報案後，直到傍晚都未能再取得聯繫，不確定脫隊女子是否已與隊友會合；另外，林道16公里處大崩坍施工，第一支出動的地面4人搜救隊受阻，先紮營過夜，因天氣不佳，直升機未能起飛搭載搜救隊前進深山，直達指標50公里處，預估25日將再申請空勤支援。

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▼丹大林道舊名孫海林道，早年為伐木所建，林道上山嵐迷濛、峽谷壯麗，是通往七彩湖必經之路。（資料照／原民會）

▲▼丹大林道。（圖／原住民族委員會原住民族文化發展中心）

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