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嘉市警舉牌＋大聲公　國台語「雙聲道」宣導防疫

▲嘉市警防疫國、臺語宣導大聲公，全面取締未戴口罩及人群聚集。（圖／嘉義市警方提供）

▲嘉市警車站宣導、舉牌，宣導全面取締未戴口罩及人群聚集。（圖／嘉義市警方提供）

記者翁伊森／嘉義報導


因應中央疫情指揮中心宣布全國升為三級疫情警戒，民眾出門須全程佩戴口罩，並減少群聚。嘉義市政府警察局特別錄製國、臺語版宣導短語「保護自已、也保護別人」，由轄區分局長率員持大聲公、舉牌至本市人潮易聚集處所，如火車站、菜市場、公園、計程車排班站等上街宣導，日前全面宣導仍有民眾未配合政策，共計取締3件未佩戴口罩，將移請嘉義市政府衛生局開罰。

▲嘉市警防疫國、臺語宣導大聲公，全面取締未戴口罩及人群聚集。（圖／嘉義市警方提供）

▲嘉市警於戶外公園宣導、舉牌，宣導全面取締未戴口罩及人群聚集。（圖／嘉義市警方提供）


疫情升溫，警察局局長黃建榮在此提醒民眾外出應全程佩戴口罩，未戴口罩者，依傳染病防治法處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。同時為了減少群聚感染，禁止室內5個人、室外10個人以上之聚會，違反者警方將強制勸離，並視現場狀況依傳染病防治法處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

▲嘉市警防疫國、臺語宣導大聲公，全面取締未戴口罩及人群聚集。（圖／嘉義市警方提供）
為穩定治安，警方也會加強防疫期間應停業場所稽查，防杜業者違規營業製造防疫破口，同時強力執法嚴查假訊息，確保防疫期間社會秩序穩定及安全，更呼籲民眾戴口罩、減少群聚，防杜疫情、人人有責。

▲嘉市警防疫國、臺語宣導大聲公，全面取締未戴口罩及人群聚集。（圖／嘉義市警方提供）

▲嘉市警市場宣導、舉牌，宣導全面取締未戴口罩及人群聚集。（圖／嘉義市警方提供）

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