員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

▲員基急診外晚間出現快篩排隊人潮。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化縣24日傳出6名本土確診者來自員林「秀妃養生會館」陸籍女工作者，竟傳出有近3百人夜衝醫院急診室要篩檢，讓急診大亂。網友譏「好養生健康」、「爽死了喔」。員基25日表示，昨晚約120人來快篩，並非都是秀妃相關，急診有緊急加派人手處理，結果由衛生局說明。

彰化縣24日新增12例確診，其中6例是來自員林市「秀妃養生會館」的單身陸籍女工作者。衛生局緊急匡列40名尋芳客，並呼籲5月1日至23日曾去該養生會館的民眾，或是您所認識的朋友有去過，請務必做好自主健康管理，只要有確定至該處接受服務，甚至不必等到症狀出現，請立刻就醫採檢。

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消息一出也讓許多民眾人心惶惶，晚間紛紛湧進員林基督教醫院、員生醫院等待篩檢，人數傳出近300人，直到深夜急診室外仍大排長龍。有人等了快1小時都還沒等到，氣得說大家擠在一起，就算沒病也會被感染。新聞一出，立刻引發網友熱議。

有人說，「衛生局匡列40名尋芳客 卻來了300人要篩檢 這意思是指.........」、「有人逼你去往生館嗎？」、「阿公店肺炎...」、「爽死了喔」、「真的不怕死就抓起來關在一起等病發死掉就算了，也不用醫了~免得浪費醫療資源!」。也有人說，「原來癢身館生意那麼好哦…」、「這些做黑的店民眾都知道，只有警察不知道」。

對此，員基表示，昨晚急診室確實有出現快篩排隊人潮，醫院也緊急加派人力支應。現場約來120人，並非都是與秀妃相關。至於篩檢結果，由衛生局統一說明。

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