影／陳時中哽咽瞬間！講到警察染疫停頓3秒：連戴口罩都要他們抓？

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，有政府機關、多家企業都陸續出現確診個案，中央流行疫情指揮官陳時中在本土疫情爆發後，每日召開記者會，疫情數字也還未見下降趨勢，今文山第一分局又有2名警察確診，陳時中今在記者會最後難忍情緒，忍不住哽咽。

台灣在5/15雙北升到三級警戒開始，至今連日破百例確診，5/19全國統一升三級，在5/22更開始有「校正回歸」個案，每天公的佈病例數更飆破500例。陳時中也在今日宣佈全國三級警戒延長到6/14，並坦言「現在各地區陽性率仍高，憂心還有隱藏病例還沒被發現。」

這波本土疫情爆發以來，各縣市政府都全心投入防疫，在各地設立快篩站，佈建檢疫旅館等防疫量能，由於雙北疫情嚴重，外縣市也陸續開始支援北部患者，但疫情延燒多日，仍未見曙光，連衛福部食藥署都已經出現2名確診個案。

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▲▼陳時中哽咽瞬間。（圖／翻攝疾管署直播畫面）



繼上次蘆洲警察確診，今文山第一分局也有2名個案。指揮官陳時中在今記者會結束前欲言又止，最後還是忍不住繼續談話，直言「其實大家一直問警察同仁相關確診，讓我也突然很有感觸。」

陳時中說「從疫情開始，一有問題，就要趕快請警政，失聯的人是警政協尋、穩住八大行業狀況也是警察、口罩也是警察在抓、不戴也是警察抓，警察這樣風險非常高。」

陳時中說話語氣越來越重，最後忍不住哽咽，痛批「連口罩都要警察抓？這應該要自己做好，八大還要偷偷開？我覺得這都是加重社會的負擔，那些沒有好好做防疫的人，應該要檢討。」陳時中最後看似快忍不住情緒，隨即結束記者會，起身離開。

