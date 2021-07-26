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確診者22日去長春國賓看「黑寡婦」　北市急尋10名同場觀眾

▲▼國賓影城,長春國賓,微解封,看電影。（圖／記者周宸亘攝）

▲長春國賓影城有確診者足跡，已於26日起暫時停業3天，29日重新營業。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府26日公布一起確診個案（案15682），發病前曾經到長春國賓影城看電影，使長春國賓影城自主停業3天，直至7月29日才重啟營業。據了解，該確診者是在22日下午去長春國賓影城看漫威大片「黑寡婦」，目前影城12名員工已做PCR篩檢，北市府正在追10名觀看同場電影的觀眾，仍有部分民眾尚未聯繫上。

台北長春國賓影城26日於臉書指出，因接獲主管機關通知，台北長春國賓影城有確診者發病前的足跡，配合防疫措施應消毒一日，已於7月26日閉館消毒完成。為保障員工健康安全無虞，皆已安排快篩及PCR檢測，並將自主休業7月27日及7月28日共兩天，確認員工健康無虞後，於7月29日起營業，「目前員工檢測結果陸續出爐，平安。」

針對台北長春國賓影城有確診足跡，為案15682曾到過此影城，台北市副發言人魏佑任26日下午指出，該影城已經全館清消，並自主停業3天，對12名員工進行PCR篩檢，此外還有10名觀眾與確診者看同一場電影，目前正透過影城、中央調閱實聯制掌握狀況。

據了解，該名確診者是22日下午到長春國賓影城看「黑寡婦」，並且於24日確診。北市府稱會與中央透過實聯制追蹤10名同場觀眾，但目前仍在聯繫當中，尚未全部聯繫上。由於下午時段包括下午1時至晚間11時，範圍相當廣，目前北市尚未公布詳細時段。

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