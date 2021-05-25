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林務局宣布：全國各森林育樂場域「持續暫停開放至6／14」

▲▼宜蘭太平山-見晴懷古步道。（圖／記者周宸亘攝）

▲宜蘭太平山見晴懷古步道。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

因新冠肺炎疫情持續，指揮中心今（25日）宣布延長全國三級警戒至6月14日。林務局表示，依照第三級疫情警戒區域指引，為避免不必要移動、活動或集會，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至6月14日，請國人暫勿前往，齊心防疫。

林務局指出，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由林務局各管理處或業者協助辦理退費或延期，各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整。

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▲內洞森林遊樂區必訪的是上下兩層落差的瀑布,太平山滿山的山毛櫸葉面由綠轉黃,大雪山森林遊樂區夕陽。（圖／林務局提供）

▲內洞森林遊樂區裡的瀑布。（圖／林務局提供）

林務局持續暫停開放場域如下：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。

三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。

四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。

五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。

六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。

七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋等。

八、農委會所轄自然保護區域(包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區)。

九、林務局轄屬全台142條自然步道、81條林道等。

此外，林務局提到，配合全國三級警戒，應避免不必要移動、活動或集會，且時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，為減輕警消救難人員、醫護人員及相關公務人力之負擔，林務局呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區。最新資訊可至台灣山林悠遊網林務局局網查詢。

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