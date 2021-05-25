本島最後淨土台東破功增2例！1參加喜宴後冒症狀　4快篩站啟動

▲台東破功，25日新增兩起新冠肺炎病例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情延燒，台灣本島剩下「最後淨土」台東縣沒出現本上病例，雖然縣府推出多項管制措施力抗疫情，但今天（25日）仍宣告破功，台東新增2新冠肺炎病例，也等同宣告本島全面淪陷。

衛生局表示，案5468為金峰鄉民，19日出現症狀、23日夜間發燒送醫採檢而確診，近期無外縣市活動史，但曾與北部確診個案3419一起參加15日太麻里林家小館喜宴，為可能感染源，案3419確診後打電話通知，因此22日起未外出，已匡列5人居家隔離，其餘疫調中。

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另一案5469為在北部工作的成功鎮民，22日全程戴口罩搭乘太魯閣432車次，由家人從玉里接回成功鎮家中，返家後均無外出、由家人送餐，24日發燒轉診後確診，匡列2人居家隔離。個案相關資訊仍以中央流行疫情指揮中心為準。

台東縣長饒慶鈴說明，縣內已做好準備，不僅擴大專責病房數量，也整合醫院分艙分流，另外全縣16個衛生所提供慢性病患者通訊看診服務。臺東縣4個社區快篩站也將從28日開始進行快篩，分別在臺東市、長濱鄉、海端鄉及大武鄉衛生所辦理，自費一劑250元，現場報名或27日起電洽衛生所進行預約。

衛生局也強調，快篩對象僅限出現新冠肺炎相關症狀且符合條件者，沒有症狀或沒有危險接觸史的縣民暫請珍惜資源，請勿自行前往醫院申請快篩，也減低傳播感染機會。