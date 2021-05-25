　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雲林確診＋1　2快篩站採檢417人全陰性

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布雲林縣確診再增1例，雲林縣長張麗善將於15:00線上直播「疫情說明」會後將相關文圖及影片貼於縣府官網。雲林縣衛生局初步表示，雲林線所設2處社區快篩站截至昨日止篩檢共417人，採檢結果皆為陰性。

縣府針對熱區範圍機動設置社區篩檢站，提供鄉親就近就地採檢，23日於林內鄉完成篩檢162人、昨天(24日)於西螺鎮完成篩檢255人，兩社區快篩站民眾採檢結果皆為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣衛生說明，今天(25日)除東勢快篩站外，下午3點至6點元長鄉長南長北村集會所亦成立篩檢站，供民眾前往採檢；明天褒忠鄉、麥寮鄉兩地也將設置，後續視各鄉鎮疫情、確診者足跡，陸續開設。在考量整體緊急醫療運作及兼顧防疫措施，呼籲若無相關符合資格之民眾不要前往，避免現場造成群聚及癱瘓醫療量能。

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今天(25日)於東勢鄉鎮玄宮設置新冠肺炎快篩站，上午作業情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。

雲林縣確診個案至昨（24）日累計共6名：
5月23日公布案4222（東勢鄉）被新北市案3937運將兒子返鄉傳染的86歲老婦。
5月23日公布校正回歸1例案4019（西螺鎮）為案3868之子，22歲男子。
5月22日公布案3868（西螺鎮）於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。
5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。
5月20日公布有萬華工作史，搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。
5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。

雲林縣衛生局表示，確診者的足跡都是透過疫情調查員詢問確診者，由確診者回溯報告這段期間的活動地點、停留時間等，內容包含日期、時間細節，可能會有回溯上的偏差，將會持續調查更新。

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今天(25日)下午於東勢鄉鎮玄宮、長南村集會所、長北村集會所，明日下午褒忠鄉新湖村集會所設置新冠肺炎快篩站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「聲寶捕蚊燈」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►群聚難認定！宿舍前10餘移工未戴罩打球　雲林縣：勸導未開罰

►雲林千攤商販配合防疫停業超慘　「一關鍵」紓困金看得到領不到

►確診台北夫妻、新北包商一家六口雲林足跡曝：市場、教會、小吃店

►遠距教學這班學生竟都在教室！老師刷爆存在感　家長笑到並軌

ET快訊
快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒
「本島全失守」一張圖看懂！台東+2確診　彰化破百例
全台停課至6／14　「5張圖」快速看有哪些配套
衛福部確診再+1！　陳時中：食藥署有2確診
陳時中：雙北仍有310人失聯！　警政單位儘速尋人
停課不停班「家長崩潰」　教長拜託雇主：讓員工在家上班
快訊／雨下到南部了！　南高屏8縣市大雨特報　
全國三級延長到6/14　陳時中曝「關鍵原因」
陳時中：6月將到貨200萬劑新冠疫苗！　41萬劑AZ疫苗2
校正回歸5／17「本土510例最多」　縣市分布曝光
停課到614期末考怎麼辦？　教育部提6要點回應
快訊／全國三級警戒、停課延長至614　新北：端午連假非必要勿
今再添6死！　男就醫當日死亡「隔天確診」
快訊／陳時中宣布：三級警戒延長到6/14
快訊／台東零確診破功！新增2本土個案
今確診共542例本土「各縣市分布出爐」　新北市154例最多
快訊／教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14
快訊／今增542！校正回歸261　另添6死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒

台中慈濟成立泰安國小篩檢站　8小時近400人篩檢

想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

一張圖看懂「快篩個案處置流程」！　莊人祥：最快等20分鐘就有結果

疫情爆炸畢業生挫勒等！他曝「1職業」不怕失業：好險選對

跪求「先放暑假再提早開學」　延長停課！爸媽崩潰：讓我冷靜一下

「本島全失守」一張圖看懂！最後淨土台東+2確診　彰化+10慘破百

衛福部確診再+1！陳時中證實：食藥署有2人染疫

全台停課至6／14！　5張圖看教育部提供哪些支援與配套

逾千人安置集中檢疫所　陳時中：雙北仍有310人失聯！

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒

台中慈濟成立泰安國小篩檢站　8小時近400人篩檢

想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

一張圖看懂「快篩個案處置流程」！　莊人祥：最快等20分鐘就有結果

疫情爆炸畢業生挫勒等！他曝「1職業」不怕失業：好險選對

跪求「先放暑假再提早開學」　延長停課！爸媽崩潰：讓我冷靜一下

「本島全失守」一張圖看懂！最後淨土台東+2確診　彰化+10慘破百

衛福部確診再+1！陳時中證實：食藥署有2人染疫

全台停課至6／14！　5張圖看教育部提供哪些支援與配套

逾千人安置集中檢疫所　陳時中：雙北仍有310人失聯！

林孫煜《三隻小豬》演活敗家子　北上發展媽吐「真心話」有洋蔥！

快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒

三級警戒延長至6／14　蘇貞昌：配合防疫就可更快回到正常生活

清積案不再校正回歸！政院簡化上傳流程：10分鐘可傳500筆資料

台中慈濟成立泰安國小篩檢站　8小時近400人篩檢

想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

來陰的！小三花踏進「高級貓砂盆」半蹲解放　她嘆：只能整盤倒掉

太貼心！影后甄珍瞞開顱手術2個月　不忘關心台灣疫情

一張圖看懂「快篩個案處置流程」！　莊人祥：最快等20分鐘就有結果

防疫不群聚　台南市政府協助市場美食當日配

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

全國145學生確診！單日大增27人染疫

傳繼續停課到6月中！北市教育局：雙北會一起宣布

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

快訊／陳時中宣布：全國三級警戒延長到6／14

更多熱門

相關新聞

延長停課到614！教育部提6要點

延長停課到614！教育部提6要點

因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，教育部今（25日）宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。另外，針對高中以下學校畢業考、期末考與補考，教育部說明，國小六年級、國中九年級及高中三年級學生畢業考、期末考與補考，可採多元方式進行評量。

即／彰化+10！累計破百達106例

即／彰化+10！累計破百達106例

即／台中增 9本土確診　市府15:00公布染疫足跡

即／台中增 9本土確診　市府15:00公布染疫足跡

即／台東零確診破功！新增2本土個案

即／台東零確診破功！新增2本土個案

快訊／彰銀南港科學園區分行1員工確診！　金融業已29人染疫

快訊／彰銀南港科學園區分行1員工確診！　金融業已29人染疫

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級確診社區篩檢站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面