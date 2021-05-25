快訊／雲林確診＋1　2快篩站採檢417人全陰性

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布雲林縣確診再增1例，雲林縣長張麗善將於15:00線上直播「疫情說明」會後將相關文圖及影片貼於縣府官網。雲林縣衛生局初步表示，雲林線所設2處社區快篩站截至昨日止篩檢共417人，採檢結果皆為陰性。

縣府針對熱區範圍機動設置社區篩檢站，提供鄉親就近就地採檢，23日於林內鄉完成篩檢162人、昨天(24日)於西螺鎮完成篩檢255人，兩社區快篩站民眾採檢結果皆為陰性。

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雲林縣衛生說明，今天(25日)除東勢快篩站外，下午3點至6點元長鄉長南長北村集會所亦成立篩檢站，供民眾前往採檢；明天褒忠鄉、麥寮鄉兩地也將設置，後續視各鄉鎮疫情、確診者足跡，陸續開設。在考量整體緊急醫療運作及兼顧防疫措施，呼籲若無相關符合資格之民眾不要前往，避免現場造成群聚及癱瘓醫療量能。

▲今天(25日)於東勢鄉鎮玄宮設置新冠肺炎快篩站，上午作業情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。

雲林縣確診個案至昨（24）日累計共6名：

5月23日公布案4222（東勢鄉）被新北市案3937運將兒子返鄉傳染的86歲老婦。

5月23日公布校正回歸1例案4019（西螺鎮）為案3868之子，22歲男子。

5月22日公布案3868（西螺鎮）於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。

5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。

5月20日公布有萬華工作史，搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。

5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。

雲林縣衛生局表示，確診者的足跡都是透過疫情調查員詢問確診者，由確診者回溯報告這段期間的活動地點、停留時間等，內容包含日期、時間細節，可能會有回溯上的偏差，將會持續調查更新。

▲今天(25日)下午於東勢鄉鎮玄宮、長南村集會所、長北村集會所，明日下午褒忠鄉新湖村集會所設置新冠肺炎快篩站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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