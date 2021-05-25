　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

延長停課到614！教育部提6要點：畢業考、期末考可採多元進行

記者崔至雲／台北報導

因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，教育部今（25日）宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。另外，針對高中以下學校畢業考、期末考與補考，教育部說明，國小六年級、國中九年級及高中三年級學生畢業考、期末考與補考，可採多元方式進行評量。

▲▼0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

▲0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部長潘文忠說明，為持續落實防疫工作，請各級學校及公私立幼兒園畢業典禮配合停辦，如需辦理，採線上轉播方式辦理，避免不必要之移動、活動或集會。

▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國遠距教學將延期至6月14日。（圖／記者湯興漢攝）

針對家長服務部分，潘文忠說明，延長停止到校期間，若家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

▲▼0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

▲0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

對於線上教學採多元彈性方式，潘文忠也說，教師得視學生年齡階段，以同步視訊、非同步預錄影片、線上學習資源、徵用頻道、通訊軟體進行課程作業指導等方式，均可視為教師進行課程教學之工作內容。

(一） 教育部持續擴充線上教學與學習輔助資源，包含於教育部因材網YouTube頻道擴充未來停課所需課程單元學習資源及國家教育研究院與台達電子文教基金會合作開發「DeltaMOOCx台達磨課師」YouTube頻道，提供高中數學、物理、化學、生物、地球科學等五學科，以及技術型高中的數學和電機與電子群科的核心科目學習資源。

(二） 每日於公視3台播放之「疫起線上看」教學節目，自今日(25日)起於台視綜合台隔日上午重播，透過不同時段搭配，提供師生更多居家學習管道。

(三） 教師如在線上遠距教學遭遇視訊軟體、線上教學技巧、線上教學資源等問題，除可參考「教育部線上教學便利包」外，亦可加入臉書「台灣線上同步教學社群」，依照「主題」查詢輔助資源或尋找諮詢協助。
◆ 教育部「線上教學便利包」：https://learning.nchu.cloud.edu.tw/onlinelearning/
◆ 臉書「台灣線上同步教學社群」：https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/
◆ 「DeltaMOOCx台達磨課師」YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCyDIP-h6xNBAiXITkbvubhA/videos

▲▼0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

▲▼0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

▲▼0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

針對外界關心國中會考補考事宜，國中會考大陸考場暨補行考試之辦理，仍於6月5日及6日舉行，並於 6月11日寄發國中會考成績單，另高級中等學校及五專各入學管道之相關招生作業，亦依據修正後之日程表配合辦理。

▲▼0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

▲0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

最後對於教職員工出勤管理及教師授課形式，潘文忠說，全國高級中等以下學校因應疫情停止到校，進行居家線上學習。有關教職員工（含兼行政職務教師、兼任及代理教師）出勤管理及教師授課形式，在維持基本校務運作及線上學習需要之前提下，請各校仍採彈性、從寬處理原則。

ET快訊
快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒
「本島全失守」一張圖看懂！台東+2確診　彰化破百例
全台停課至6／14　「5張圖」快速看有哪些配套
衛福部確診再+1！　陳時中：食藥署有2確診
陳時中：雙北仍有310人失聯！　警政單位儘速尋人
停課不停班「家長崩潰」　教長拜託雇主：讓員工在家上班
快訊／雨下到南部了！　南高屏8縣市大雨特報　
全國三級延長到6/14　陳時中曝「關鍵原因」
陳時中：6月將到貨200萬劑新冠疫苗！　41萬劑AZ疫苗2
校正回歸5／17「本土510例最多」　縣市分布曝光
停課到614期末考怎麼辦？　教育部提6要點回應
快訊／全國三級警戒、停課延長至614　新北：端午連假非必要勿
今再添6死！　男就醫當日死亡「隔天確診」
快訊／陳時中宣布：三級警戒延長到6/14
快訊／台東零確診破功！新增2本土個案
今確診共542例本土「各縣市分布出爐」　新北市154例最多
快訊／教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14
快訊／今增542！校正回歸261　另添6死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒

台中慈濟成立泰安國小篩檢站　8小時近400人篩檢

想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

一張圖看懂「快篩個案處置流程」！　莊人祥：最快等20分鐘就有結果

疫情爆炸畢業生挫勒等！他曝「1職業」不怕失業：好險選對

跪求「先放暑假再提早開學」　延長停課！爸媽崩潰：讓我冷靜一下

「本島全失守」一張圖看懂！最後淨土台東+2確診　彰化+10慘破百

衛福部確診再+1！陳時中證實：食藥署有2人染疫

全台停課至6／14！　5張圖看教育部提供哪些支援與配套

逾千人安置集中檢疫所　陳時中：雙北仍有310人失聯！

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒

台中慈濟成立泰安國小篩檢站　8小時近400人篩檢

想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

一張圖看懂「快篩個案處置流程」！　莊人祥：最快等20分鐘就有結果

疫情爆炸畢業生挫勒等！他曝「1職業」不怕失業：好險選對

跪求「先放暑假再提早開學」　延長停課！爸媽崩潰：讓我冷靜一下

「本島全失守」一張圖看懂！最後淨土台東+2確診　彰化+10慘破百

衛福部確診再+1！陳時中證實：食藥署有2人染疫

全台停課至6／14！　5張圖看教育部提供哪些支援與配套

逾千人安置集中檢疫所　陳時中：雙北仍有310人失聯！

林孫煜《三隻小豬》演活敗家子　北上發展媽吐「真心話」有洋蔥！

快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒

三級警戒延長至6／14　蘇貞昌：配合防疫就可更快回到正常生活

清積案不再校正回歸！政院簡化上傳流程：10分鐘可傳500筆資料

台中慈濟成立泰安國小篩檢站　8小時近400人篩檢

想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

來陰的！小三花踏進「高級貓砂盆」半蹲解放　她嘆：只能整盤倒掉

太貼心！影后甄珍瞞開顱手術2個月　不忘關心台灣疫情

一張圖看懂「快篩個案處置流程」！　莊人祥：最快等20分鐘就有結果

防疫不群聚　台南市政府協助市場美食當日配

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

全國145學生確診！單日大增27人染疫

傳繼續停課到6月中！北市教育局：雙北會一起宣布

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

快訊／陳時中宣布：全國三級警戒延長到6／14

更多熱門

相關新聞

林口三井Outlet自主停業延長！

林口三井Outlet自主停業延長！

本土疫情持續延燒，大型百貨紛紛調整營業時間，日前MITSUI OUTLET PARK 林口已停業三日進行消毒作業，原計劃停業至今（25日）結束，沒想到時間繼續延長了，再度宣佈自主停業將延長至5月28日止，期間僅有部分民生、藥妝及熟食區專櫃營業。

停課到614！美女律師崩潰：誰來告訴我是假消息

停課到614！美女律師崩潰：誰來告訴我是假消息

即／苗栗增2確診　徐耀昌首度記者會公布足跡

即／苗栗增2確診　徐耀昌首度記者會公布足跡

即／南投今確診+2！5天累計13例

即／南投今確診+2！5天累計13例

即／雲林確診＋1　2快篩站採檢417人全陰性

即／雲林確診＋1　2快篩站採檢417人全陰性

關鍵字：

遠距教學疫情停課教育部畢業考期末考

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面