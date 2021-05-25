延長停課到614！教育部提6要點：畢業考、期末考可採多元進行

記者崔至雲／台北報導

因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，教育部今（25日）宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。另外，針對高中以下學校畢業考、期末考與補考，教育部說明，國小六年級、國中九年級及高中三年級學生畢業考、期末考與補考，可採多元方式進行評量。

▲0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

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教育部長潘文忠說明，為持續落實防疫工作，請各級學校及公私立幼兒園畢業典禮配合停辦，如需辦理，採線上轉播方式辦理，避免不必要之移動、活動或集會。

▲全國遠距教學將延期至6月14日。（圖／記者湯興漢攝）

針對家長服務部分，潘文忠說明，延長停止到校期間，若家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

▲0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

對於線上教學採多元彈性方式，潘文忠也說，教師得視學生年齡階段，以同步視訊、非同步預錄影片、線上學習資源、徵用頻道、通訊軟體進行課程作業指導等方式，均可視為教師進行課程教學之工作內容。

(一） 教育部持續擴充線上教學與學習輔助資源，包含於教育部因材網YouTube頻道擴充未來停課所需課程單元學習資源及國家教育研究院與台達電子文教基金會合作開發「DeltaMOOCx台達磨課師」YouTube頻道，提供高中數學、物理、化學、生物、地球科學等五學科，以及技術型高中的數學和電機與電子群科的核心科目學習資源。

(二） 每日於公視3台播放之「疫起線上看」教學節目，自今日(25日)起於台視綜合台隔日上午重播，透過不同時段搭配，提供師生更多居家學習管道。

(三） 教師如在線上遠距教學遭遇視訊軟體、線上教學技巧、線上教學資源等問題，除可參考「教育部線上教學便利包」外，亦可加入臉書「台灣線上同步教學社群」，依照「主題」查詢輔助資源或尋找諮詢協助。

◆ 教育部「線上教學便利包」：https://learning.nchu.cloud.edu.tw/onlinelearning/

◆ 臉書「台灣線上同步教學社群」：https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/

◆ 「DeltaMOOCx台達磨課師」YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCyDIP-h6xNBAiXITkbvubhA/videos

▲▼0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

針對外界關心國中會考補考事宜，國中會考大陸考場暨補行考試之辦理，仍於6月5日及6日舉行，並於 6月11日寄發國中會考成績單，另高級中等學校及五專各入學管道之相關招生作業，亦依據修正後之日程表配合辦理。

▲0525三級警戒延期細項。（圖/疫情指揮中心提供）

最後對於教職員工出勤管理及教師授課形式，潘文忠說，全國高級中等以下學校因應疫情停止到校，進行居家線上學習。有關教職員工（含兼行政職務教師、兼任及代理教師）出勤管理及教師授課形式，在維持基本校務運作及線上學習需要之前提下，請各校仍採彈性、從寬處理原則。