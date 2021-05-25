林瑋豐反串中共網軍挨轟「蟑螂窩」　郭正亮批：連總統也被騙嗎？　

▲前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

民進黨立委王定宇日前指控，中國網軍正在進行對台認知戰，結果卻被揪出，在PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，引發網路熱議，甚至還被查出，林瑋豐的妻子正是民進黨網路社群中心副主任楊敏。對此，民進黨前立委郭正亮怒批，「連總統也被騙嗎？楊敏連主席都敢騙嗎？真是蟑螂窩。」

林瑋豐被PTT鄉民抓包，他先是在PTT發文反串親中，指控中國認知作戰攻擊疾管署官方Line帳號，鼓吹大家移除疾管家帳號，還說疾管署發的是假訊息。

但事後卻被鄉民發現，林瑋豐自導自演。事情曝光後，林瑋豐24日晚間在臉書道歉，「造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意」。

林瑋豐聲明指出，「自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲」，除了坦承言論都是反串之外，也表明支持民進黨，卻未拿過任何一毛錢，「本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。」

雖然林瑋豐試圖道歉滅火，但個人身份已被鄉民起底，發現他妻子是民進黨網路社群中心副主任楊敏，論文指導老師是范雲，還是知名網路頻道「眼球中央電視台」的寫手，不過在消息一出後，眼球中央已發聲明切割，結束合作關係。

對此，郭正亮則批評他「丟人現眼」，也要求楊敏英出面出清楚，若知情的話應該撤職；他也提到，總統蔡英文才提醒大家「有人鼓吹移除『疾管家』，這些都會影響台灣的防疫，請大家一定要注意」，難道「連總統也被騙嗎？楊敏連主席都敢騙嗎？真是蟑螂窩。」