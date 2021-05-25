苗栗越南移工不甩三級防疫　6人室內群聚喝酒「1人通報失聯」

▲頭份警方23日晚間接獲通報，轄區內有6名移工群聚喝酒，警方蒐證後函請縣府衛生局裁處。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

疫情升溫，全國進入三級防疫警戒之際，頭份分局接獲通報，稱頭份市1處民宅內有外勞聚集情形，警方前往現場處理，屋主發現後還將燈關掉躲避查緝，警方從窗外向內查看，果然發現有6名移工群聚屋內，其中1人還是失聯移工，全案除函請苗栗縣政府裁罰外，另將失聯移工解送苗栗專勤隊辦理。

頭份警方表示，23日晚間接獲民眾反應，頭份市忠孝一路1處民宅內有外籍移工聚集情形，副所長李京翰立即率員前往處理，警方到達現場後，見民宅關燈漆黑一片，遂由窗外查看屋內情形，發現確實有多人聚集。

▲警方到場後發現，屋主將民宅內電燈關閉，企圖躲避查緝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

所長林煥然指出，當下立即上前敲門，經屋主同意進入後，屋內當場查獲連同屋主共6名外籍移工室內聚餐吃飯喝酒，明顯違反室內不得超過5人之規定，另其中1人為失聯移工，全案除函請苗栗縣政府裁罰外，另將失聯移工解送苗栗專勤隊辦理。

頭份分局長何孟宗表示，全國三級防疫警戒，請民眾務必遵守防疫相關規定外出請戴口罩，禁止室內5人、戶外10人群聚，警方將嚴厲執行取締工作，以維護國人安全。也呼籲民眾，佩戴口罩保護自己也是保護他人，減少外出、避免群聚，大家共同防疫，維護你我的健康。

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