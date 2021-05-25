台灣民意基金會／蔡英文蒸發500萬人擁戴　支持度首次跌破5成

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

根據台灣民意基金會在17至20日進行的最新民調，總統蔡英文第2任期的獲得的國家領導方式支持度首次低於50%，而行政院長蘇貞昌內閣整體施政表現好壞，也看法分歧、毫無共識。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆25日表示，蔡英文的聲望是17個月來的最低點45.7%，和2020年5月第2任期剛開始時71.2%比，相差25.5個百分點，等同1年蒸發掉近500萬人的擁戴。

台灣民意基金會25日公布最新民調，詢問民眾是否贊同蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策。結果發現有8.5%非常贊同、37.2%還算贊同、24.9%不太贊同、16.4%一點也不贊同，剩下13.1%沒意見、不知道或拒答。

游盈隆指出，這顯示蔡英文第2任期1周年的總統聲望大不如前，國家領導方式所獲得的支持與肯定首次低於50%。他強調，這與上個月相比，蔡英文的總統聲望更是大幅下滑8.7個百分點，總統職務表現不贊同率卻大幅增加11.4個百分點，上月贊同者比不贊同者多24個百分點，本月則只多出4.4個百分點。

游盈隆說，如果把時間稍微拉長一點可以清楚看到2020年1月迄今，蔡英文的總統聲望是17個月來的最低點45.7%，和2020年5月第2任期剛開始時71.2%比，相差25.5個百分點，等同1年蒸發掉近500萬人的擁戴。

▼總統蔡英文支持度首次跌破5成。（圖／台灣民意基金會）

