「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

▲雙和醫院。（圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

本土確診案例連日破百，許多餐飲業改為僅提供外帶，即便有外送服務也小心翼翼，每次出門送完回來都大消毒！一名雙和醫院護理師透露，現在很多店家都不敢送餐到醫院，許多醫療人員每天忙救人，下一餐卻沒有著落，事件曝光後在當地社團引起巨大迴響。

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▲雙和醫院護理師求外送。（圖／翻攝自我是中和人）



原PO在臉書社團「我是中和人」表示，「雙和醫院護理師很可憐，醫院沒供餐，然後很多店家沒有外送到醫院」，她理解外送員想避開醫院這類高風險場所的心態，所以只要求幫忙送到1樓，他們會抽空自己去拿餐點，只求有店家願意外送到醫院，讓醫療人員能夠飽餐一頓後繼續拚。

▲許多店家主動留菜單。（圖／翻攝自我是中和人）



留言區有大量店家留下菜單與電話，紛紛向雙和醫院醫護人員送暖，「我是外送人員，如果真正想要外送請打給我，我不收外送費，可以的話提早講，我中午十一點上班」、「非常時期外送員不要送進去也是比較安全的，畢竟他們接觸的人太多，這邊留言有滿滿的愛心，加油加油」、「我們早上跟晚上都可以外送的，辛苦你們這些醫療人員。」

據了解，本土案例已經連續9日破百，確診者主要集中在雙北地區，已逼近3200例，其中台北市又以萬華區確診人數最多；新北市則是中和區、板橋區最為嚴峻。