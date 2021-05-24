民眾「違規群聚」！急診醫憂：現在雙北，一不小心就全台

▲枋寮警分局人員會同公所人員勸離戲水遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情持續延燒，陳時中上周五要民眾假日沒必要別出門，但仍有許多人按耐不住的民眾硬要出門且還群聚，恐成防疫破口。對此，急診科醫師白永嘉發文呼籲「同島一命！現在是雙北，一不小心就會是全台灣」，引發不少網友共鳴。

新竹馬偕醫院醫師白永嘉於今（24）日在臉書發文表示，雙北的醫療夥伴們已經累到極限邊緣了，重症的病人遠比想像的多。大家都在危險邊緣，病人還是一個接著一個湧入，不只是發燒、咳嗽和疑似確診的，還有許多中風、心肌梗塞、癌症和嚴重外傷的。

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▲醫師白永嘉拜託大家，要下定決心認真保護自己，這樣醫療人員累得才有價值。圖為台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

他提到，醫療體系下的每一個人都擔心自己不小心被傳染、害到自己最親的家人，但還是堅守自己的崗位，盡力去就每一個病人。沒有人希望自己被感染，相信確診的病人還有被匡列自主管理的朋友，此刻心裡一定非常恐慌焦慮害怕，希望他們能安穩恢復健康。

醫師也提到，最讓人擔心的是，有一群人因為自己心中的害怕，明明知道去了非常危險的地方但仍隱瞞，甚至還有已知道確診卻失聯消失，躲在陰暗的角落繼續和別人接觸，而病毒繼續藉著僥倖傳播。

他指出，「幾個禮拜以前，大家都覺得台灣是安全的，但是現在疫情如此，若還存著僥倖的心，昨天還有20多人在溪邊烤肉」，直言「若繼續如此，真不知道台灣會如何。同島一命！現在是雙北，一不小心就會是全台灣。」

貼文一出，引發不少網友共鳴「台灣人加油！」、「謝謝第一線防疫醫療人員的付出與貢獻」、「我們會堅守留在家的崗位」、「除了謝謝，還是謝謝」、「每個人確實做好防疫措施，才能減輕讓辛苦為我們負重前行的醫護人員的負擔」、「看到不戴口罩或是鼻孔跑到口罩外面見客的就很想從她的後腦勺巴下去」、「乖乖待在家，耍廢救台灣」。