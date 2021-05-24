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戶外篩檢塞爆！男護理曝辛酸：6hrs不敢喝水...還被當出氣包

▲▼亞東醫院護理師曝光快篩站辛苦。（圖／亞東醫院護理師授權）

▲站在醫護第一線的急診室許姓護理師臉上因戴密合N95口罩，一整天後拿下滿是壓痕。（圖／亞東醫院護理師授權）

記者黃宥寧／綜合報導

確診病例數仍持續攀升，也陸續傳出醫院收治爆量的消息，更讓醫護人員承受巨大壓力！位於疫區熱點的新北市亞東醫院許姓男護理師接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，因快篩站在室外，他頂著烈日穿著全套防護隔離衣、N95並戴上護目鏡；也因「兔寶寶裝」穿脫費時，他怕上廁所對此不敢喝水，直到下崗時才敢坐下好好喝一口水，他更曾1天連續6小時不敢喝水！

亞東紀念醫院為新北市的醫學中心，更承載全國前4大的急診服務量，相對有4分之1以上的板橋民眾都前往亞東看診。17日更爆出院內感染，也讓匡列人數因此增多，更有不少民眾因擔心便慌張陸續前往院方所設置的戶外篩檢站進行篩檢。

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擔任急診室許姓男護理師，在高溫直射下進行篩檢，「穿上全套防護衣、護目鏡及密合的N95口罩，也因兔寶寶裝穿脫不方便，長達4到6小時不敢喝水上廁所，脫下兔寶寶裝內的衣服全都濕掉。」這些話也道出身為第一線醫護人員的心酸及辛苦，尤其當衛生局通報一次確診個案，大家就得必須全副武裝戒備，管控通道。 

▼ 服務於亞東醫院的許姓護理師在大太陽下進行篩檢，導致衣服都濕掉。（圖／亞東許姓護理師提供）

▲▼ 亞東護理師在大太陽下進行篩檢，導致全身都濕掉。（圖／亞東許姓護理師提供）

本土疫情升溫，民眾因擔心害怕也前往醫院想做快篩！但也因為進入醫院得做疫調，有部分民眾不理性，怒嗆「我就是掛急診很緊急幹嘛還要填寫？」也讓他相當無奈，不僅如此，有部分民眾會把氣出在護理師甚至遷怒於控管動線的警衛，更有民眾在戶外篩檢站因為等太久會不耐煩，對他大罵三字經。

許先生表示，他真的可以體諒民眾的擔心及慌張，所以當面對民眾辱罵時，他告訴自己「如果這些是你的親友，你一定也會很緊張」，「將心比心」，面對這些失控場面都會選擇耐心安撫。

由於疫情升溫敏感，他也希望能透過媒體傳遞訊息給大眾，了解正確就醫心態及捷徑，也能多些體恤體諒醫護人員。最後也呼籲民眾，「沒事真的不要前往醫院急診，甚至非必要請勿出入醫療院所，無接觸史有症狀者可以到社區快篩站，減少外出勤洗手戴口罩。」

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