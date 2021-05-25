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花蓮擴大消毒　重申小吃外帶、停止公祭...違反防疫規一定罰

▲花蓮縣府張逸華秘書長在記者會上重申，餐飲小吃一律外帶、停止公祭活動、違反三級警戒項目立即開罰等3項防疫措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府張逸華秘書長在記者會上重申，餐飲小吃一律外帶、停止公祭活動、違反三級警戒項目立即開罰等3項防疫措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內新冠疫情持續延燒，花蓮縣政府24日在衛生局舉辦防疫例行性線上記者會，由秘書長張逸華、衛生局長朱家祥針對防疫消毒作業、各級學校遠距教學概況進行說明，並重申3項防疫措施：餐飲小吃一律外帶、停止公祭活動、三級警戒所列項目若有違規，將立即開罰，呼籲民眾配合防疫工作，攜手同心對抗疫情！

秘書長張逸華表示，針對中央疫情指揮中心所提供之資料，今日花蓮無確診個案，但縣府對於防疫工作不敢輕忽，為保護花蓮縣民眾、喪家家屬及葬儀從業人員之健康安全，昨日民政處已與花蓮縣葬儀商業同業公會共同督訪花蓮市立殯儀館，並逐一向守靈家屬宣導說明，因疫情日趨嚴峻，已全面禁止公祭，請家屬及民眾能配合辦理。

他指出，為確保環境安全，縣府持續加強花蓮縣公有場所清潔工作，今日於交通場站（火車、公車、計程車招呼站）20處、營業場所（百貨賣場、電影院、健身房及其他營業場所）34處、人潮聚集民生熱點（超市、市場、商圈）24處、學校、民眾洽公機關27處、其他場所69處，共計174處，自5/13起截至今日，累計消毒已完成1231處。

▲花蓮縣府張逸華秘書長在記者會上重申，餐飲小吃一律外帶、停止公祭活動、違反三級警戒項目立即開罰等3項防疫措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥表示，未來社區篩檢站需要協助時，有願意加入的醫護人員可與花蓮縣衛生局醫政科聯繫。

張逸華說，今日上午經由花蓮後備指揮部協請陸軍花東防衛指揮部化學兵連支援花蓮市、吉安鄉主要街道防疫消毒作業，共計派遣官兵45員、車輛機具計3類11項（悍馬車8輛、中型戰術輪車1輛、重型消毒車2輛）執行道路消毒任務。他說，從今天開始，縣府會在13鄉鎮市的交通幹道、幹道旁的人行道加強大規模消毒清潔工作，感謝國軍支援清消工作，給予鄉親安心生活的環境，共同守護鄉親健康安全。

張逸華對於花蓮縣各級學校疫情期間到校概況提出說明，今日到校率為1.73%，到校人數為477人。感謝師長的努力以及家長的配合，在防疫期間利用遠距教學讓孩子的學習不中斷。針對防疫旅館的部分，花蓮縣目前有四家防疫旅館，房間數共計187間，使用間數為132間，防疫量能尚足夠，請民眾放心。

針對未戴口罩、違規營業裁罰件數、散布假訊息等執行成效，張逸華說，昨日裁處違規場所2件、未戴口罩17件，共計19件、散布假訊息為1件1人；自5/14起截至5/23止，花蓮縣累計違規場所21件、未戴口罩66件、散布假訊息共計3件8人。縣府再次呼籲，按照中央疫情指揮中心規定，民眾只要離開家門就必須戴口罩，自駕車若兩人以上，也必須戴口罩，未配合者，一律開罰！懇請鄉親即便只是倒垃圾，都必須嚴加配合，保護自己也保護他人，共同攜手防疫，才能度過關鍵時刻。

▲花蓮縣府張逸華秘書長在記者會上重申，餐飲小吃一律外帶、停止公祭活動、違反三級警戒項目立即開罰等3項防疫措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在地企業捐贈伴手禮及乾洗手噴霧，由花蓮縣長徐榛蔚代表接受。

衛生局長朱家祥表示，今日花蓮縣無新增確診個案，目前累積確診數4人，確診匡列隔離數20人，縣內隔離總人數48人；目前盤點花蓮縣專責病房88間，目前佔床數21間，其中16位是疑似個案、佔床率是23.9%，衛生局將滾動式修正，當佔床率達50%，會要求各醫療院所再增加專責病房數。

此外，目前有62間醫療院所提供遠距醫療服務，縣府也特別感謝多名醫師、護理師主動提出協助，盼能參與這場戰役，截至目前有4位醫師、7位檢驗師、8位護理師，將在未來疫情需要成立社區篩檢站時協助，若有願意加入的醫護人員也請與花蓮縣衛生局醫政科聯繫。

為體恤衛生局前線疫調人員及環保局的辛勞，花蓮縣農會理事長余國基（阿美麻糬負責人）及洄瀾薯道董事長張瑞祺特別捐贈伴手禮及文旦抗菌乾洗手噴霧，由花蓮縣長徐榛蔚代表接受，並感謝民間業者的善心義舉，為第一線防疫人員提供最實質的支援，也讓縣府同仁備感溫馨。

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