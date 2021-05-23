日本新冠病房護理師逾50％想離職！　照顧確診者屢遭歧視

▲日本過半的新冠肺炎病房護理師曾考慮離職。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情未歇，醫療系統也日漸緊繃。根據日本全國醫院公會調查顯示，有超過50％的日本新冠肺炎病房護理師考慮離職，壓力太大和擔心染疫是最主要因素；也有不少人曾受到歧視和騷擾。

根據《共同社》報導，日本全國醫院公會年初調查230名在新冠肺炎病房工作的護理師，其中118人表示曾經考慮離職。部分受訪者指出，在疫情期間不斷加班、倦怠感、收入偏低，還有在醫療前線屢受批評，都是讓他們想要離開的主因。

還有34.3％的護理師表示，他們曾因為在收治確診者的病房工作，而遭到歧視和騷擾，甚至有些護理師的家人還被要求遠距工作。

日本護理師協會去年底也曾做過類似調查，當時整體來看15.4％的護理人員想要離職，若是將範圍縮小至收治確診病患的醫院，則有21.3％的人想要離職，還有20.3％的人曾經受到歧視，有些人的孩子甚至被拒絕進入幼稚園上課。

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