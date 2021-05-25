彭博：台灣接連遇困境「缺水問題最棘手」　凸顯氣候變遷長期問題

▲儘管台灣水力發電的發電量佔不超過2%，但卻是一大關鍵。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，在台灣努力填補全球晶片短缺之際，現正遭受新冠疫情與持續約一年的乾旱雙重夾擊，而水電雙缺的狀況也凸顯出氣候變遷脆弱性的長期挑戰，其中缺水問題最為棘手。

文中提到，台灣的缺水問題擾亂農業、工業及電力供應，翻開台灣氣候變遷調適平台（TAP）過去數十年監測數據，台灣氣候正在持續變化中，自1957年至2006年期間，夏季幾乎變長1個月、冬季短了1個月，平均氣溫上升約攝氏1.3度C，約是全球上升速度的2倍，預測直到本世紀結束之前，台灣的平均氣溫還會再往上。

此外，台灣2350萬居民每年依靠5月及6月梅雨季補充水庫，但氣象局預測，至少要等到6月上旬才會出現大規模降雨。且在過去近12個月，水庫降水量只有807毫米，這還不到往年平均值的一半。

「從中期來看，能源與水確實是台灣的關鍵因素」，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，「這不僅僅是對糧食安全，這也是為了抓住半導體產業及相關投資的成長機會。」

凱基投顧經濟分析師劉建志（Carl Liu）指出，「水資源短缺的問題已經存在很長一段時間，不是只出現在過去這幾天，如果電力供應無法滿足重點產業的需求，台灣的投資和出口業績將會受到衝擊。」

台灣超過四分之三的電力來自於天然氣、煤炭，核能發電佔13%，其餘大部分為再生能源。儘管水力發電的發電量不超過2%，但卻是一大關鍵，因為發電機可在數秒之內啟動。

隨著工廠全開力拚產能，水力關係造成全島輪流限電，缺水現況也讓台灣無法仰賴水力發電來填補缺口。如今台灣面臨缺水的其中一個原因，可能是去年沒有遭受颱風侵襲，這創下當地50年來首例；另個原因則是反聖嬰現象。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）指出，乾旱意味著水資源壓力和降雨模式改變，可能變成價值鏈風險因素，以及家庭和工業供水配給的艱難抉擇。報導提到，缺電很有可能讓台灣2025年前廢除核電的計畫無法如期實現。

銳思碳管理高級顧問梅納德（Nate Maynard）表示，氣候所造成的影響將是持久的，台灣只有藉由激勵措施、拉高價格及鼓勵節約用水來抑制消耗，才能成功因應乾旱，運用更多水資源。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast