花蓮4架F-16秘飛返美！機尾國徽全抹掉　深夜引擎聲吵醒鄉民

▲空軍F-16戰鬥機。（示意圖與本文無關／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣派訓美國亞利桑那州路克基地的6架F-16A型單座戰機，經過10餘次空中加油，於13日下午平安返抵空軍花蓮基地。4架戰機再於今（25日）凌晨低調起飛前往美國替代訓練任務，不過機型仍是F-16A，並非外界預測的F-16V戰機；機身辨識塗裝包括國徽、聯隊徽均刻意塗掉，並在夜空中起飛，相當神秘。

根據《自由時報》報導，我空軍6架F-16A單座戰機於13日下午平安飛抵空軍花蓮基地，途中經10餘次空中加油、逾10小時，距離超過1萬公里的跨洲飛行，且分別由台、美飛行員駕駛。此次長程跨洲飛行也證實我空軍飛行員已具備空中加油技能。

今天凌晨0時30分，4架F-16A型戰機自空軍花蓮機地出碉堡滑向主跑道，並於27分鐘後依序起飛。官員指出今天飛往美國的是4架F-16A戰機，並非原先外界猜測的6架，也非完成構改的F-16V，但未詳細原因，其指出至少還有4批次往返台美的訓練，有助我飛行員提升空中加油技能和經驗。

深夜起飛的巨大引擎聲吵醒不少花蓮民眾，在臉書上發文「都凌晨一點了，還聽見4架F16戰鬥機升空，辛苦了！」、「這午夜時間聽到戰機聲，你擔心嗎？我是！」。