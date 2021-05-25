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5地區網購族注意　momo、PChome暫停大家電配送到府安裝

▲▼momo購物網物流調整。（圖／翻攝自momo購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

國內本土疫情持續延燒，宅配商機加上囤糧需求，全台網購訂單遽增，也影響後續物流配送，部分電商平台不僅陸續調整出貨時間，其中momo購物網、PChome 24h購物更發出最新公告，因應防疫所需，針對雙北影響最嚴重的特定地區，24日起暫停大型家電到府安裝服務，包括全台醫院含周邊也無配送。

民眾宅在家自主防疫，轉往線上採購生活物資，造成網購訂單大爆量，連帶倉儲物流也塞住，包裹數量甚至比雙11還多，讓電商平台近期都出現延遲出貨狀況，必須滾動式調整配送運能來消化，疫情使得24小時快速到貨服務失效之外，為了配合疫情警戒及物流業者防疫措施，部分平台又再度更新部分配送及客戶服務，網購族下單前要多加留意。

根據momo購物網發布物流配送調整公告，包括：「由於物流受疫情影響，可能造成商品延遲到貨」、「醫院含周邊無配送，司機將電聯收件人，聯繫momo客服改址配送」、「收件地址統一由管理室簽收，若無管理室則請客人至一樓簽收」、「台北萬華區暫停大型家電的配送安裝服務，將於電話聯絡時約定延後配送時間」、「受疫情影響，部分區域暫停超商、myfone取貨服務」、「物流將根據政府機關規定，在開放區域路線進行配送」。

momo購物網說明，為配合宅配業者要求，包括雙北醫院一律僅配送至收發室，大家電需要到府安裝商品除暫停「萬華全區」，也暫不針對「板橋及中和部分區域」提供配送安裝服務，並於電聯時約定延後配送時間。

PChome 24h購物（圖／翻攝自PChome 24h購物）

PChome 24h購物物流配送暨服務調整事項說明（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物24日更新物流配送暨服務調整事項說明。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物目前配合的物流於全台皆照常配送，但為落實無接觸防疫政策，即日起暫不提供「貨到付款」，建議消費者選擇線上付款方式，雙北部分地區也暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收，或是物流人員配送至收貨地址後，需進行無接觸簽收方式，例如：拍照。

此外，PChome 24h購物短時間內也將暫停電話服務，商品無法配送至指定門市時，直接退回並辦理退貨退款，大型家電等需安裝商品，暫停萬華、板橋、中和、永和、蘆洲等部分地區到府安裝服務，已完成訂購的訂單，物流商將電話聯繫另約可受理安裝日期。

考量消費者及物流人員的健康安全，減少接觸，如安裝冷氣、洗衣機等，需要進入家裡的部分區域，將停止相關服務，遠傳friDay購物也表示，大型家電到府安裝部分，將依供應商規定為主，目前僅部份供應商因為貨量較大，及配送安裝人配班關係，會先致電給部分客戶，約定6月後安裝排程。

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