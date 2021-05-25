PChome宣布「雙北5區」暫停貨到付款、不送上樓　跟進momo

▲PChome發布送貨調整聲明。（點圖可放大／翻攝自PChome，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣連日新增百件本土病例，其中雙北影響最嚴重，電商momo購物網因應疫情警戒，配合物流業者防疫措施，24日起暫停醫院周邊配送、台北萬華區大型家電的配送安裝服務、部分地區暫停超商取貨等。另外，PChome也發出聲明，表示24日起配合防疫措施，配送及客戶服務將進行部份調整。

PChome在24日晚間於官網「客服中心即時訊息」發布聲明，表示在兼顧消費者權益及同仁健康安全的考量下，目前物流夥伴於全台皆照常配送，但為了配合防疫，雙北部分地區將暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室， 將由管理室代收。

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聲明也指出，大型家電等需安裝商品將暫停萬華、板橋、中和、永和、蘆洲等地區到府安裝服務，且因應防疫所需，將暫停提供「貨到付款」付款方式。

momo購物網24日表示，因應疫情警戒與配合物流防疫措施，即日起針對物流配送流程進行調整，包含全台醫院含周邊無配送、大型家電暫停「萬華全區」及「板橋、中和部分區域」配送安裝服務，後續若有更新調整，將於會員中心公告更新，若有造成不便尚祈見諒。

▲momo購物網物流調整。（點圖可放大／翻攝自momo購物網）

momo購物網24日發布6項公告，分別是「由於物流受疫情影響，可能造成商品延遲到貨」、「醫院含周邊無配送，司機將電聯收件人，聯繫momo客服改址配送」、「收件地址統一由管理室簽收，若無管理室則請客人至一樓簽收」。

還有「台北萬華區暫停大型家電的配送安裝服務，將於電話聯絡時約定延後配送時間」、「受疫情影響，部分區域暫停超商、myfone取貨服務」、「物流將根據政府機關規定，在開放區域路線進行配送」等。

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