　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

▲▼綠營轟PTT打認知戰　鄉民釣出「幕後寫手」大炎上。（圖／翻攝自臉書）

▲眼球中央電視台澄清，事件全是林姓寫手的個人言行。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委王定宇24日爆料，中國偽造疾管署「疾管家」對話，在批踢踢展開「認知作戰」，不料整起事件最後被網友查出，竟是一名親綠網路寫手林姓寫手一手操作，氣得鄉民紛紛要求「林OO出來打球」。

由於林姓當事人目前也在眼球中央電視台任職寫手，有許多鄉民紛紛轉往「眼球中央電視台」臉書粉絲團洗版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，眼球中央電視台表示，「林姓寫手的個人言行，不代表本頻道立場。本頻道所有腳本，都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測。」

眼球中央電視台強調，會再向林姓寫手查證其行為的動機，「在查明真相之前，本台將暫停林先生於眼球中央電視台的職務，事後也將依據事實情況，判斷未來是否繼續合作。」

▲▼ptt抓到親綠寫手自導自演。（圖／翻攝自ptt）

▲PTT鄉民抓到親綠寫手自導自演。（圖／翻攝自ptt）

據了解，鄉民追查林姓寫手的帳號，從他的臉書帳號搜尋，進而發現他曾在PTT發出「八卦板發起週末出遊革命，打垮指揮中心」、「台灣這幾年就是一直黑共產黨啊，九二共識」、「就不敢承認習近平帶領新中國大進步啊」、「大陸不是敵人有什麼好作戰」等言論，事後又到臉書痛批PTT。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
本土爆發「5/14以來已17死」　7人到院前無生命徵象
鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明
驚！新北居家隔離2女陳屍家中　一人丈夫日前才確診死亡
內用禁令一出！工人路邊吃飯挨罵「像過街老鼠」　3口吞飯糰爆鼻
綠營轟PTT打認知戰　超神鄉民釣出「幕後寫手」
快訊／爆「中國打PTT認知戰」遭起底　親綠寫手道歉了！
國內「汽車製造廠」首出現確診！　原廠緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

快訊／實踐大學台北校區1學生「快篩陽性」！　相關接觸者匡列中

街友從垃圾桶撿口罩、有錢人衝賣場囤貨⋯　疫情三級最衝擊這些人

疫情中的小確幸！南投國姓豪雨狂炸149.5毫米　日月潭也進帳了

豪雨灌16縣市「大雷雨」夜襲！水神框出台灣正中心　嘉義人：終於

疫情讓訂單塞爆！momo宣布6項送貨調整　醫院周邊全不送、超取暫停

避免群聚！戶外防疫升級　國家公園休憩點、墾丁7沙灘暫關閉

東森購物證實2名員工確診　辦公大樓立即全面消毒

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

快訊／實踐大學台北校區1學生「快篩陽性」！　相關接觸者匡列中

街友從垃圾桶撿口罩、有錢人衝賣場囤貨⋯　疫情三級最衝擊這些人

疫情中的小確幸！南投國姓豪雨狂炸149.5毫米　日月潭也進帳了

豪雨灌16縣市「大雷雨」夜襲！水神框出台灣正中心　嘉義人：終於

疫情讓訂單塞爆！momo宣布6項送貨調整　醫院周邊全不送、超取暫停

避免群聚！戶外防疫升級　國家公園休憩點、墾丁7沙灘暫關閉

東森購物證實2名員工確診　辦公大樓立即全面消毒

桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

出人出疫苗　國台辦加碼：願考慮派專家赴台「分享抗疫經驗」

斷捨離／玩具淘汰4要點　竟發現孩子對缺位父的抗議！

防疫宅消費「無腦刷」前8名　達人最愛這兩張！

驚！汐止居家隔離2婦人陳屍家中　其中一人丈夫日前才確診死亡

見嬤凌晨3點半賴床沒上班！　「貓體鬧鐘」臉超臭…饋頭焦慮

9成人都做錯！洗面乳直接上臉、洗臉前不先洗手都是錯誤示範

本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

宅在家的居家香氛精油小技巧！工作、疫情焦慮、清潔3大情境這樣用

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

內用禁令一出！工人路邊吃飯「像過街老鼠」

大雷雨夜襲！水神框出台灣正中心

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」秒拒

快訊／桃園新增本土19+6！最新足跡曝

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

快訊／增334例本土「各縣市分佈曝光」

國家警訊響了！所在地區將發生大雷雨

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

更多熱門

相關新聞

王定宇爆料　八卦板成認知戰工具

王定宇爆料　八卦板成認知戰工具

台灣近期疫情嚴峻，有國安系統人員透露，中共啟動新一波「認知作戰」，試圖瓦解台灣防疫信心。台灣基進、民進黨立委王定宇24日紛紛發文，指控有人惡意在批踢踢發動「認知作戰」，八卦板突然出現多篇鼓吹移除、封鎖衛福部疾管家帳號的發文，「我們已經要求相關單位儘速查處。」

高鐵買「這座位」超悲劇　網：訂到秒退

高鐵買「這座位」超悲劇　網：訂到秒退

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

高速公路插隊下交流道

高速公路插隊下交流道

關鍵字：

親綠寫手批踢踢親綠

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

內用禁令一出！工人路邊吃飯「像過街老鼠」

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面