鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

▲眼球中央電視台澄清，事件全是林姓寫手的個人言行。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委王定宇24日爆料，中國偽造疾管署「疾管家」對話，在批踢踢展開「認知作戰」，不料整起事件最後被網友查出，竟是一名親綠網路寫手林姓寫手一手操作，氣得鄉民紛紛要求「林OO出來打球」。

由於林姓當事人目前也在眼球中央電視台任職寫手，有許多鄉民紛紛轉往「眼球中央電視台」臉書粉絲團洗版。

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對此，眼球中央電視台表示，「林姓寫手的個人言行，不代表本頻道立場。本頻道所有腳本，都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測。」

眼球中央電視台強調，會再向林姓寫手查證其行為的動機，「在查明真相之前，本台將暫停林先生於眼球中央電視台的職務，事後也將依據事實情況，判斷未來是否繼續合作。」

▲PTT鄉民抓到親綠寫手自導自演。（圖／翻攝自ptt）

據了解，鄉民追查林姓寫手的帳號，從他的臉書帳號搜尋，進而發現他曾在PTT發出「八卦板發起週末出遊革命，打垮指揮中心」、「台灣這幾年就是一直黑共產黨啊，九二共識」、「就不敢承認習近平帶領新中國大進步啊」、「大陸不是敵人有什麼好作戰」等言論，事後又到臉書痛批PTT。

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