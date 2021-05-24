草屯男「南北縱貫」隔天確診　高雄1警+1替代役採檢結果曝

▲高雄戶外報案受理台 (非當事警分局)。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

南投確診本土病例的27歲男子（案3614），南投縣政府在22日說明該個案住草屯鎮，21日 因爲發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛等症狀前往醫院就醫，經醫院採檢、確診。當事人平時在草屯家幫忙汽車美容工作，目前輕症，已轉送集中檢疫所集中收治，但該男20日曾到高雄一間警分局接受筆錄偵訊，現在1名員警以及1名替代役男接受採檢，結果陰性，請假自主管理當中。

【相關新聞】快訊／製作筆錄接觸疑似確診民眾 高雄市2員警快篩結果曝

[廣告]請繼續往下閱讀...

家住草屯的27歲男子，平時在家裡幫忙汽車美容工作，他在發病前，18日中午與同行四名友人北上至新北市淡水出遊，途中分別短暫停留台中市清水休息站及新竹縣關西休息站；下午1點30分至2點左右到達淡水，並於「福又又淡水」魚丸用餐。席間與4位友人同桌共食，此四位接觸者目前居家隔離中，並已完成採檢目前等待採檢結果報告，父親當時還出面道歉。

▲南投縣新增1例，公布案3614足跡。（圖／南投縣衛生局提供）

另外，該男子20日到高雄一家警分局偵訊，還好是在戶外的偵訊隔離區，並沒有進到分局辦公處所，不過當時有一名替代役男幫忙量測體溫，還有一名偵查隊員警幫他做筆錄，他回去之後就因為不舒服去看診，去醫院採檢確診，隨即打電話告知警方。

一開始警方還以為是在開玩笑，經過求證後發現是「真的」，所以趕緊請接觸過的替代役男與員警前往採檢，目前結果呈現陰性，請假自主管理當中。

大範圍捕蚊功能強大！獲韓國設計獎，黑白兩色可選擇

更多新聞閱讀

高雄女奧客「脫罩吐口水」放吐司！麵包店曝噁畫面 警上門找她慘了

首例監視器揪酒吧偷營業！2女1男「雙飛」無罩嗨喝 開罰+斷水電

獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內 火辣人與人連結

仁武分局遭酸「烤鴨分局」！溝通人氣美食改預約：要不要連進貨都管

高市72小時口罩取締1600件！沒戴就罰 不勸導原因曝光

快訊／漢神巨蛋8樓櫃姐確診 足跡曝光！發病前4天「都在上班」

草屯汽車美容師確診！遊淡水吃魚丸 足跡遍及關西、清水4休息站