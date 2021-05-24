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街友從垃圾桶撿口罩、有錢人衝賣場囤貨⋯　疫情三級最衝擊這些人

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

▲疫情不是街友造成，但在三級警戒下，最弱勢者也最受影響衝擊。（萬華區空拍圖／記者林振民攝）

文／林立青

這次疫情爆發，到處都成為重災區，在我看來，疾病不會挑人，但會找到這個社會最弱的點進行攻擊，最包容弱勢的區域會先成為傳播口，又因為這些地方容易被攻擊，難以有足夠的聲量，所以會被汙名的最慘。

像是街友，但我們只要想一想，能出國還當什麼街友，感染源不大可能是從他們身上來的，但因為環境、空間和隱私性，他們會最先受抨擊，畢竟好罵，生活沒有隱私，資訊接受的較慢，一般人可以躲在家裡面耍蠢耍笨耍智障，但他們會全部曝光，畢竟太好拍攝了，鏡頭照過去就隨時可以說成故事，也隨時可以吸引人注意。當然這之中不乏完全不守秩序者，可是哪個人身邊沒有呢？你老闆或你的員工可能就是隨時白目的具體存在，更不用說多少人連叫自己家人都叫不動了。

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疫情下，最弱勢者也是最受影響的，三級防疫封閉的廟宇、圖書館、運動中心、地下街和公有商圈，這些對於台灣有家可歸的人來說只是娛樂空間或宗教場所，並非「生活必須」，但對年老的性工作者和街友來說，是生活重要的場域，躲太陽、看書報甚至擦澡清潔，這些地方也是無家者和經濟弱勢者取得飲用水的重要來源。現在全沒水可以喝了，甚至廁所也封閉了大半，這必定會影響他們的生活，連同便利超商慢慢的封閉內用區域，這也是他們避暑的空間，現在能去的地方更少了。

我過去是戶外工作者，這些平常對外開放的空間對我們來說是福音，比捷運等重大建設都還能夠讓我們有感，例如三溫飲水機，可以夏天給冰水，冬天給熱水，沖泡些飲料泡麵。

現在這些全沒了，沒取水點，沒有乾淨的廁所，沒有可以沖熱飲和泡麵的地方，昨天一個朋友告訴我，他看到年老的女性悄悄走到旁邊垃圾桶裡快速撿起一個口罩，戴上後走入便利超商，買一罐水和一個麵包出來，離開。

看這種事情發生，會覺得很痛苦，很無奈，依據往例，接下來一週以後，各地的社工就會開始忙亂，紓困最快也要半個月以後，這個周末就會開始有人求助，發現生活開始遇到困難，或陷入恐慌，有錢的到超市亂買一通，因為自己害怕，卻不想坐以待斃，覺得要做些什麼，感覺家裡有點物資會安心很多，可是大家不是沒有物資，也不是沒有錢，只是不知道該捐到哪裡去，不知道該怎麼辦，這是一個捐款怕被浪費的時代，人性總是要先確定自己安全，才有餘力可以幫助他人。

▲▼林立青分享「疫情下的萬華」。（圖／Facebook／林立青）

▲林立青分享疫情下的萬華，社工組織忙著募集物資。（圖／Facebook／林立青）

現在正是盤點需求的時候，正是傾聽的時候，所以我特別珍惜還能夠找方法的人，珍惜他們，這也正是需要領導力的時候，現在沒有辦法繼續供餐，我們更需要有人可以送物資，送餐，要盤點最弱勢的單位以及需求。

所以如果你的生活可以過得去，你存款足夠，工作不會受到影響，您可以捐給方荷生里長，他是中正萬華這個重災區最重要的物資供應站，也是最穩的弱勢者中央廚房，你可以送新鮮蔬菜水果，他會做成便當送給需要的居家長者，他也正在募集物資包，送至每個需要的家庭。 （詳見「南機場幸福食物銀行」，更新：感謝大家，方里長的募款計畫達標了，可以考慮芒草心人生百味

買太多的人可以做什麼？

如果你買了很多物資，那可以整理一下，我相信大家和我都一樣有過買一堆用不到的存糧，像是泡麵罐頭，尤其可能買到的自己不會優先吃的，你可以做成食物包，捐給 台灣社區實踐協會社團法人台灣芒草心慈善協會，他們可以做成食物包，送給需要的人。

你也可以自己做成食物包，可以參考安德烈食物銀行或者是方里長的食物包配比，這是多年來最有用的比例：

泡麵三袋共15包（或者麵條15把／或者是蘋果麵包5包）
魚或肉罐頭3罐
即開即食的八寶粥6罐
沖泡的飲料或燕麥2袋
土豆麵筋3罐
肉鬆或魚鬆1罐
小包裝保久乳1組6罐
蘇打餅乾或無調味餅乾3罐
食物調理包3包

這大概是大家冷靜下來以後可以做的事情，你也可以用這個標準來儲備，或者幫身邊被隔離的朋友備妥食物包，不要亂買，超過的數量也可以捐出。

你也可以把多買的酒精、口罩捐出，我已經有朋友捐出消毒噴霧，這是居家照服員、送餐的志工、照顧及輔導的第一線社工最需要的物資。萬華社福中心的楚社工正在大量的收集，發送給各組織，他是社會局專門負責遊民業務的重要支柱。

▲▼作家林立青談街友。（圖／林立青臉書）

▲▼林立青分享社工準備的物資包。（圖／林立青臉書）

▲▼作家林立青談街友。（圖／林立青臉書）

當然，如果可以的話，你也可以買便利商店的商品卡，商品卡可以讓各社工在發放時擁有彈性，等於指定消費地點的貨幣，便利商店到處都有，也可以避免群聚，提供受贈者選擇，也讓他們不會感覺到恐懼和被拋棄，商品卡其實就是另類現金，多半是以小面額一張100元為主，發送時讓社工同時給予口罩、衛教，與其說是發商品卡，不如說這是建立聯繫的管道，用商品卡建立與弱勢者之間的連結，並且同時給予幫助，目前重修舊好 a clean, well-lighted place正在想辦法募集，等著連同口罩和噴霧整理好，和各單位聯繫後一起送出。（更新：現在許多地方暫時買不到實體商品卡，如果買的到，還是可以寄。）

我們可以做很多的事，中小學停課，那麼營養午餐和原本可以包的晚餐已經沒了，很可能需要更多食物包，看看自己的朋友，看看能不能也做出適合孩子的食物包？那可能要加入更多保久乳和豆漿。

停止共餐，那獨居老人不出門以後，是不是有送餐的需求？老人家需要什麼？即沖的麥片或者是不用調理的燕麥？這些都需要我們思考和協助。

疫情讓人忙亂，我的作法是冷靜下來，只看記者會，少看即時新聞，少看政治評論，把時間用在聯繫和幫忙上，這是我能選擇，也能做的事情。

★本文轉載自林立青臉書，言論非本報立場，版權為作者所有，未經同意禁止轉載。

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